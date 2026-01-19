ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Какво ново в галерия "Хайде пак" - виж рисунката н...

Времето София -4° / -8°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22115245 www.24chasa.bg

Румъния беше за пример, а я изпреварихме

4100
Евро банкноти. СНИМКА: Pixabay

Очакваше се, че преминаването към еврото ще извади наяве много левове, останали в “домашните” трезори. Но че само в банките за една година ще се внесат към 14 млрд. лева, а допълнително българите ще си купят нови коли за още 4 милиарда, надмина значително прогнозите. Да не говорим за бясното купуване на имоти в последните месеци, което никой не е в състояние да изчисли точно.

Всичко това говори за едно – че не сме чак толкова бедни, за колкото се представяме и както често имаме навик да се оплакваме.

През последните месеци много защитници на лева задаваха въпроса “Да не би унгарците и румънците да са по-глупави от нас, че не искат да влязат в еврозоната?”. Проблемът обаче не е в ума, а във възможностите. Румъния и да иска, няма как да влезе в еврозоната с нейните 8,4% бюджетен дефицит и 9,8% годишна инфлация. Просто румънците обедняват, а ние след толкова години, в които ги имахме за пример, ги изпреварихме.

Повече по темата четете тук.

Евро банкноти. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)