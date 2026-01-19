Румъния беше за пример, а я изпреварихме

Очакваше се, че преминаването към еврото ще извади наяве много левове, останали в “домашните” трезори. Но че само в банките за една година ще се внесат към 14 млрд. лева, а допълнително българите ще си купят нови коли за още 4 милиарда, надмина значително прогнозите. Да не говорим за бясното купуване на имоти в последните месеци, което никой не е в състояние да изчисли точно.

Всичко това говори за едно – че не сме чак толкова бедни, за колкото се представяме и както често имаме навик да се оплакваме.

През последните месеци много защитници на лева задаваха въпроса “Да не би унгарците и румънците да са по-глупави от нас, че не искат да влязат в еврозоната?”. Проблемът обаче не е в ума, а във възможностите. Румъния и да иска, няма как да влезе в еврозоната с нейните 8,4% бюджетен дефицит и 9,8% годишна инфлация. Просто румънците обедняват, а ние след толкова години, в които ги имахме за пример, ги изпреварихме.

