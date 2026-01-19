Само в "24 часа" на 19 януари - За 12 месеца българите похарчиха над 2 млрд. евро за нови коли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 19 януари четете:

Само за 1 година българите похарчиха над 2 млрд. евро

за нови коли - кои са 10-те най-скъпи автомобила, продадени у нас

Над 3200 българи с имоти в Гърция: съвети как да платят по-малко данъци

Левовете важат до края на януари в магазина, но банките ще ги обменят винаги, а до края на юни няма такси - интервю с Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка и председател на Асоциацията на

банките в България

8 г. без окончателна присъда за смъртта на четирима футболисти при катастрофа

Свети Валентин на промоция от Тръмп - чашите на президента струват $ 295, в пакета има и луксозни халати

Вижте първите страници на "24 часа" от 20 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.