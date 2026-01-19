Споразумението с Меркосур укрепва ЕС в епоха на нестабилност

С него ще се премахнат мита на стойност милиарди евро, ще се отворят пазарите на обществени поръчки, а на дружествата ще се осигури предвидимостта, от която се нуждаят

Повече от четвърт век след началото на преговорите Европейският съюз и Меркосур постигнаха исторически успех — сключването на споразумение за партньорство, което сближава нашите два региона и носи ползи за близо 700 милиона граждани. С него ще бъде създадена една от най-големите зони за търговия в света, обхващаща 31 държави и почти една пета от световния БВП. Благодарение на него ще бъдат укрепени връзките между региони със сходни възгледи в момент, когато отворената търговия е застрашена. Имайки предвид изминалата година, белязана от увеличаващи се мита и търговски ограничения, това споразумение наистина е от значение — не само за нашите два континента, но и за световната икономика.

Тази седмица Европейският парламент започва обсъждане по същността на споразумението, като упражнява демократичната си отговорност да даде окончателно одобрение. Това е споразумение, което заслужава широка подкрепа и носи ползи, които ще бъдат почувствани във всяка държава — членка на ЕС. Очаквам с нетърпение конструктивното сътрудничество с членовете на ЕП, за да гарантираме, че европейците се възползват в пълна степен от възможностите, които споразумението предлага.

Снего ще се премахнат мита на стойност милиарди евро, ще се отворят пазарите на обществени поръчки, а на дружествата ще се осигури предвидимостта, от която се нуждаят, за да планират, да се разширяват и да инвестират. 60 000 европейски компании, които вече изнасят за Меркосур, ще извлекат незабавни ползи, като спестят приблизително 4 милиарда евро годишно от износни мита. Много други, особено малките и средните предприятия, ще получат по-лесен достъп до бързо разрастващ се пазар, което ще отключи нови инвестиции, ще стимулира растежа и ще спомогне за висококачествени работни места в цяла Европа.

Това е споразумение, което ще стимулира икономическия растеж и на двата континента. Знаем това, защото вече сме виждали как работи този модел. Преди осем години влезе в сила търговското споразумение между ЕС и Канада. Оттогава двустранната търговия се е увеличила с над 70 %, като са създадени добри работни места и са укрепени европейските вериги на доставки на материали от критично значение. Очаква се споразумението между ЕС и Меркосур да донесе подобни ползи, като износът ни се прогнозира да нарасне с до 50 милиарда евро. Това не са абстрактни цифри - това са бъдещи успехи за предприятията и общностите в цяла Европа.

От решаващо значение е, че икономиките на двата ни региона се допълват взаимно. Европа се нуждае от сигурен достъп до суровините, които са в основата на нашия екологичен и цифров преход - литий, желязна руда, никел и др. Латинска Америка има едни от най-големите резерви в света. Същевременно държавите от Меркосур се нуждаят от стабилен достъп до инвестиции, технологии и диверсифицирани пазари. Европа осигурява точно това.

Налице е пакт, от който ще спечелят всички. Латинска Америка се придвижва нагоре по веригата за създаване на стойност, от добива към преработката и рафинирането, като създава по-добри работни места и по-устойчиви промишлени отрасли. За Европа това означава нови възможности за нашите дружества и по-голяма сигурност на доставките на материали от критично значение за технологиите на бъдещето.

Това е споразумение, което носи резултати не само за индустрията, но и за европейските земеделски стопани. Очаква се износът на селскостопански продукти от ЕС да нарасне с почти 50 %. Държавите от Меркосур също така ще признаят над 350 европейски географски означения. От сиренето Comte до Prosciutto di Parma, от Cava до полската водка продуктите вече ще се ползват със силна юридическа защита в цяла Латинска Америка. Споразумението ще разкрие значителни нови възможности за износа на европейски храни и напитки, като същевременно ще гарантира, че внасяните в ЕС храни отговарят на високите ни стандарти на здравеопазване и безопасност. Осигурихме и силни предпазни мерки за чувствителните ни сектори на хранително-вкусовата промишленост чрез механизми за ограничаване на вноса от Меркосур, ако е необходимо. Това споразумение показва, че отвореността и защитата на търговията не си противоречат, а едновременно са залегнали в основата му. Така че всички сектори на икономиката на ЕС - включително нашите земеделски стопани - могат уверено да го подкрепят.

Значението на този пакт далеч надхвърля икономиката. Това е стратегически сигнал в момент на втвърдяване на геополитически блокове и увеличаващо се разделение. ЕС и Меркосур избират сътрудничеството пред конкуренцията, партньорството пред поляризацията. Споразумението е ясен сигнал, че бързо развиващите се икономики по света искат силни търговски и инвестиционни отношения с Европа, тъй като оставаме стабилен и надежден партньор.

В свят на икономическа несигурност и геополитическо разцепление ЕС и Меркосур градят нещо различно - надеждни връзки, основани на стабилност и предвидимост, с огромен интегриран пазар, основан на върховенството на закона. Това ни дава обща платформа за съвместна работа по големите глобални предизвикателства на нашата епоха — от справянето с изменението на климата и обезлесяването до укрепването и реформирането на международните институции.

Това споразумение е нещо повече от търговски пакт. То е декларация на единомислещи региони, решени да формират по-отворена, предвидима и основана на сътрудничество световна икономика. Откакто преговорите започнаха през 2000 г., поколения лидери работиха по този проект. Сключването на споразумението сега, в период на конфликти, разпокъсаност и нарастващ протекционизъм, изпраща ясно послание към света: глобалната търговия все още може да се основава на доверие и споделени интереси и може да донесе реални ползи за нашите граждани и икономики.