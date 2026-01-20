Владимир Иванов: Повечето търговци връщат цените, след като са глобени, защото са ги вдигнали необосновано

Потребителят е съществен фактор на пазара. Всичко е въпрос на личен избор - дали да се купува евтино, или скъпо, казва председател на Координационния център към механизма за еврото и на Държавната комисия по стоковите борси и тържища

Чувството за поскъпване се натрупа между 2022 и 2024 г., а и заради постоянното истерично говорене. Но това, което можем да купим днес, е на същата стойност като през миналата година

Въвеждането на еврото не е шоу, това е сериозен процес

Пазарът в момента не предполага да има нужда от ограничения

- Г-н Иванов, какви са вашите наблюдения за въвеждане на еврото - не като председател на Координационния център по Механизма за еврото, а в личен план?

- Аз съм приятно изненадан, че всичко върви много добре. Имах пререкания в няколко магазина, защото не искаха да ми връщат в евро, даде ми се и оферта - ако купувам в евро, ще ми върнат в евро, ако купувам в левове, ще ми върнат в левове. Аз съответно от такива магазини не купувам и моментално подадох сигнал за проверка, тъй като имаха видимо налични евро.

Но пък имам много приятен опит от аптеки, от автомивка, където цените бяха закръглени в полза на клиента, от моя фризьор, който не е вдигнал цените, в същото време издава и касови бележки.

- Какво беше първото нещо, което си купихте с евро?

- Още в 12,10 ч на 1 януари изтеглих евро, тъй като с един колега от БНБ тръгнахме по автоматите да видим как ще заработи системата. Нямахме никакъв проблем. След което си закупих кутия цигари с банкнота от 10 евро от голям супермаркет, защото много от малките магазинчета не работеха в първите дни.

И към момента, ако остават някъде проблеми, то е при тях. Има некоректни търговци, но те не са направили никакво усилие да се подготвят, макар че кампанията тече от доста време. Други са подведени от дезинформацията. И в повечето случаи проблемите се дължат на нежелание да отидат и да чакат на опашки за обмяна на евро.

Но вече банките взеха мерки, опашките всеки ден намаляват. БНБ ще обменя валута безсрочно, а търговските банки - без такси до 30 юни, и всеки един има достатъчно време да си смени парите. Благодаря за усилията на всички коректни търговци, тъй като това е национално дело.

Вече имаме около 55% прибрана българската валута в левове и в монети. Това е много прогресивен тренд, започнахме от 3,63%.

- БНБ обаче предупреди, че няма да приема надраскани банкноти.

- Зависи как са увредени. Но грубо надраскани, както в случая с писането на текстове на песни, тази банкнота няма да бъде възмездена. Гражданите да не приемат такива банкноти, защото ще загубят тяхната стойност. Банкнотите са собственост на българското общество и не е редно да ги унищожаваме. Всеки един от нас има дял в тяхната стойност. Така вредим сами на себе си.

Най-лошото в момента е дезинформацията, създаването на някакво шоу. Това не е шоу, това е сериозен процес. Затова създадохме и координационния механизъм, за да дадем достатъчно публичност и информация. Имаше призиви преди Нова година в никакъв случай да не се пазарува в левове, да си пазим родния лев като някакъв криворазбран патриотизъм. Опитваха се някои хора да създават проблеми по магазините, за щастие, не се получи и останаха единични случаи.

Да не говорим, че такива призиви за извършване на нарушение по принцип представляват сами по себе си престъпление. Така че нека тези хора да внимават, това не е в духа на закона. Унищожаването на банкнота също е наказуемо.

- Как вървят проверките по Закона за въвеждане на еврото?

- Може би от 20 декември досега вече са над 15 000. Има над 500 административно - наказателни преписки. Наказателните постановления са по-малко, защото чакаме изтичането на процесуалните срокове.

В практиката на КЗП има доста сключени споразумения - вече над 140. Това означава, че търговецът избира да плати 80% от глобата веднага, без да обжалва. Повечето избират този вариант, тъй като при минимален размер на глобата от 5000 лв. тя никак не е малка.

- И когато тези търговци са глобени, след това свалят ли цените? Има ли последваща проверка?

- Практиката досега показва, че повечето хора, които са се срещнали със закона, връщат цените на предишните равнища и не желаят повече да правят нарушения. Наистина вторият път ще е много по-неприятен от гледна точка на числовата стойност на глобата - два пъти по-голяма, може и три пъти, зависи от тежестта. Максимумът е 200 000 лв.

Всичко се следи, никой не може да знае точно кога ще бъде хванат. Ние си имаме начин на оперативни действия да проверяваме различните сектори, така че всички да бъдат нащрек. Колкото по-гладко и колкото по-законно работим, толкова по-добре. Сега имаме златен шанс да повишим нивото и на прозрачност, и на законност. Нека тази тенденция да остане.

- Открихте областни центрове, за да могат хората от малките населени места да подават по-лесно сигнали. Там ли са основните проблеми, които наблюдавате?

- От миналия понеделник, буквално след откриването на областните центрове, имаме сигнали. Смисълът на областния център е да може да се стигне до най-малкото населено място, до кметския наместник, за да може по най-бързия начин информацията да отива до съответните органи, да се намесваме и да решаваме проблеми.

Първият сигнал беше подаден в Русе в 9,30 ч сутринта, още в 11 ч бяхме реагирали. Той беше за това, че директор на банков клон решил всички да му станат клиенти съвсем незаконосъобразно, но след намесата на централното ръководство на банката проблемът отпадна. Единственото нещо, което е нужно за обмяна на средства до 5 000 евро, е лична карта - не могат да ви върнат.

Трудно може да направим обобщение за малките населени места - в някои няма проблеми, в други има, и то повечето са от неразбиране или от това, че има само един пощенски или банков клон.

- По ваши данни цената на потребителската кошница в момента е същата като по това време миналата година. Защо тогава всички усещаме поскъпване?

- 2025 г. беше годината на ценовото стабилизиране. Това чувство за високи цени се натрупа между 2022 и 2024 г., а и заради постоянното истерично говорене. Но буквално това, което може да купим днес, е на почти същата стойност като през миналата година.

Усещането за поскъпване идва и от разходи за енергия, услуги и това, че определени групи от населението не са си повишили доходите. Винаги ще има хора, които ще имат по-малко. Но тук идва ред на социалната политика. Пазарът на храни е в много добро състояние, там конкурентната среда е доста мощна.

- Да, но вече наблюдаваме, че някои цени у нас са по-високи, отколкото в Западна Европа.

- Европейският пазар е общ и България е малка част от него. Обменът на стоки е свободен между всяка една точка от ЕС. Ние не можем да бъдем зона, в която да имаме по-ниски ценови равнища. Ние лека-полека вече сме в по-богатия пазар. По-бурните темпове на инфлация между 2022 и 2024 г. бяха много неприятни за нас. Но това ни помогна да достигнем по-близо до конвергентните нива, тоест до равновесните цени на Европейския съюз.

Това доведе и до повишаване на доходите. През 2025 г. те се увеличиха повече от инфлацията и това е положителен знак. Друг е въпросът как се разпределя по групи от обществото. Естествено, има регионални различия. Държавите, които са големи производителки на месо - Германия, Испания, ще имат най-добрите цени. А тъй като това са 80-милионни пазари с огромно производство, имат съвсем друга търговска логистика. Те се възползват от икономията на мащаба и големите количества. Ние сме 6-милионен пазар.

Не може да се сравняват просто така цените. Трябва да се гледа и качеството. Ако един германски “Радамер” го сравняваме с един български кашкавал, ще направим огромна грешка. Просто те са различни продукти.

А и не бих казал, че от гледна точка на качеството ние сме по-скъпа държава примерно от Германия. Там едно хубаво бяло саламурено сирене е между 30-40 евро килограма. Такава цена в България няма. Но по-нискокачествените колбаси в България определено са по-скъпи, отколкото в Германия. Защото там има масово производство.

Но трябва да развием и потребителската си култура. Когато купуваме едно сирене за 8 лв., трябва да гледаме колко е водата в него, колко е полезното вещество. Може да се окаже, че сиренето от 30 лв. е по-хранително и скъпото излиза по-евтино. От нашето поведение зависи сблъсъкът между търсенето и предлагането. Потребителят е много съществен фактор, не е времето на командната икономика, където в магазина се зареждат определен брой продукти, докарани на еди-каква-си цена. Времето на този тип действия отмина.

- Като тръгваме в тази посока, какво смятате за различните предложения за законопроекти за ограничаване на надценките?

- Ако се приеме такъв закон, ще го изпълняваме. И в момента действа ограничаващ механизъм - Законът за въвеждане на еврото. По неговите разпоредби при нужда, ако имаме неконтролирано покачване на цените или някакво форсмажорно обстоятелство, могат да се въведат тавани на цени за определен брой стоки по съответен списък.

Пазарът в момента не предполага да има нужда от такъв тип намеси. Пазарният механизъм никак не е прост и понякога такива умишлени намеси могат да създадат доста повече вреда, отколкото полза и трябва да се правят много добри анализи, преди да се обоснове необходимостта от такава мярка. Както виждате, няма ценови стресове. Да, тук-там има определени търговци, които са решили, че нямат репутация и имат лоша бизнес култура. Сега е времето да печелиш клиенти, а това не става с необосновани покачвания на цени.

- Ясно, че при храните няма толкова поскъпване. А при услугите? В някои браншове – козметични, маникюристи и фризьори, като че ли масово цените се закръглят нагоре.

- Не са толкова много, но обърнахме доста сериозно внимание на проверките и няма ден, в който да не се проверяват масови услуги, включително фризьорски салони, дрогерии, шивашки услуги, козметични салони, паркинги, гаражи, фитнеси. И тук е важно поведението на гражданите, аз не бих приел някой да ми вдигне 100% цената на услугата. Ще намеря друг фризьор. Всичко е въпрос на личен избор - може да се купува скъпо, но това е част от свободното пазарно взаимодействие.

- Моята маникюристка директно ми каза, че се закръгля цената от другия месец, защото е неудобно да връща на всеки клиент 10 евроцента.

- Нека да закръгли цената надолу. Имаше няколко автомивки в района на Сандански, които закръглиха в полза на клиента. Както пък има и други, които се опитаха да са хитри, като намаляват времето за ползване на вода. Но това е некоректно и ще се проверява задълбочено.

- Всяко едно закръгляне в нарушение на правилата ли подлежи на санкция, дори и с 2 цента например?

- По принцип да.