Само в "24 часа" на 20 януари: До 4 г. ще има единна шофьорска книжка в целия ЕС, ще я носим в смартфона

До 4 г. ще има единна шофьорска книжка в целия ЕС, ще я носим в смартфона

Само в "24 часа" на 20 януари четете:

До 4 г. ще има единна шофьорска книжка в целия ЕС, ще я носим в смартфона - това предвижда проект на нова евродиректива

Еврото накара малките магазини да извадят ПОС терминалите, които досега криеха

Повечето търговци връщат цените, след като са били глобени за необосновано вдигане - интервю с Владимир Иванов, председател на Координационния механизъм по въвеждане на еврото

База на САЩ с тонове токсични отпадъци лежи изоставена
от 60 г. на 35 метра под ледовете на Гренландия

Кои са най-шантавите изобретения на 2025 г. 

и още четива в специалното ни приложение "Смарт"

