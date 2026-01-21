Светът вярва най-много на лекари, учени и учители, а най-малко - на политици (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лекарите, учените и учителите се ползват с най-високо доверие сред хората по света. Това показва международно проучване “Индекс на глобалното доверие” на компанията “Ипсос” в 32 държави.

Лекарите по цял свят оглавяват класацията като най-надеждните за хората, след като 58% от участвалите в допитването заявяват, че им вярват.

Среброто е за учените, които се ползват с доверието на 56% от световното население. Само с 2% по-малко, или 54%, са посочилите, че най-много вярват на учителите - за тях е бронзът.

В топ 5 на най-уважаваните професии попадат и представители на въоръжените сили, полицията и ресторантьорския персонал, показва класацията на “Ипсос”.

Обратното - политиците и инфлуенсърите в социалните мрежи се оказват на дъното с близо четирикратно по-нисък резултат на доверие от лидерите в класацията- едва по 15%.

Рекламистите (19%) и министрите в правителствата (20%) са с близки резултати.