Падна първото неизвестно за изборите - Радев излиза на терена. Остават още важни въпроси

Румен Радев ще подаде оставка като държавен глава и очевидно излиза на партийния терен, за да участва в предсрочните парламентарни избори. Така в крайна сметка - след много напрежение, създадени очаквания и всякакви спекулации дали той ще слезе на политическия терен, падна голямо неизвестно преди следващите избори.

В тях ще се включи нов, но в същото време добре познат и сериозен играч.

Някои от въпросите, които чакат отговор оттук нататък: дали ще е със собствена политическа партия, или ще използва регистрацията на друга (както направи Симеон Втори през април 2001 г.).

Има обаче и други въпроси, които са важни. Какви ще са посланията, с които проектът на Радев ще тръгне да променя политическия пейзаж? Какъв ще е екипът му, кои ще са лицата, на които ще разчита, за да спечели доверието на избирателите. Как той ще работи с останалите от целия политически спектър - това е важно, защото българските избиратели очакват след толкова много избори, редовни и служебни правителства страната да има стабилно управление.

И в крайна сметка ще се запази ли европейското бъдеще за България?

