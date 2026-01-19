ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Страх ме е от смъртта": Валентино Гаравани и сбог...

Падна първото неизвестно за изборите - Радев излиза на терена. Остават още важни въпроси

Румен Радев за последен път се обърна към народа като президент в понеделник вечерта. Той обяви влизането си в политиката. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Румен Радев ще подаде оставка като държавен глава и очевидно излиза на партийния терен, за да участва в предсрочните парламентарни избори. Така в крайна сметка - след много напрежение, създадени очаквания и всякакви спекулации дали той ще слезе на политическия терен, падна голямо неизвестно преди следващите избори.

Някои от въпросите, които чакат отговор оттук нататък: дали ще е със собствена политическа партия, или ще използва регистрацията на друга (както направи Симеон Втори през април 2001 г.).

Има обаче и други въпроси, които са важни. Какви ще са посланията, с които проектът на Радев ще тръгне да променя политическия пейзаж? Какъв ще е екипът му, кои ще са лицата, на които ще разчита, за да спечели доверието на избирателите. Как той ще работи с останалите от целия политически спектър - това е важно, защото българските избиратели очакват след толкова много избори, редовни и служебни правителства страната да има стабилно управление.

И в крайна сметка ще се запази ли европейското бъдеще за България?

