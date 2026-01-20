Западаща Европа ли? Важно е да не се допусне западаща Америка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Погрешни представи за мощта на САЩ подхранват конфронтацията около Гренландия

САЩ разполагат с около 1,3 милиона военнослужещи на активна служба. Около 170 000 са разположени извън страната, включително приблизително 80 000 в Япония и Южна Корея. Американските сили както в страната, така и зад граница, поддържат глобалната сигурност и основно защитават интересите на САЩ в множество театри на действие.

ЕС, Обединеното кралство и Украйна заедно разполагат с около 2,5 милиона военнослужещи на активна служба, включително приблизително 800 000 украински войници, днес най-боеспособната и с най-голям боен опит голяма армия в света.

Твърдението, че американската армия е по-голяма от тази на съюзниците ѝ, е подвеждащо

Истинското предимство на САЩ са глобалният обсег, логистиката, разузнаването и интеграцията на командването, а те зависят от съюзниците.

Разпокъсването на НАТО или на демократичните партньорства няма да освободи американски капацитет. То ще принуди САЩ да се разпънат още по-тънко в глобален мащаб, докато авторитарните сили се концентрират регионално.

Това не е просто въпрос на численост на въоръжените сили. Става дума за защита на демокрацията, либералните ценности и върховенството на закона.

Авторитарни, корумпирани и диктаторски режими искат да разрушат глобалното демократично единство.

Би било неразумно Доналд Тръмп или който и да е американски лидер да подкрепя, съзнателно или наивно, тази амбиция.

Конфронтацията около Гренландия е проява на неразумна политика в областта на глобалната сигурност, подхранена от погрешни представи за мощта на една - единствена държава.

Фейсбук мъдреците обичат да говорят за западаща Европа. По-сериозният въпрос е да не допуснем западаща Америка.

(От фейсбук)