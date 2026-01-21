Моля, стига сте хвалили модела „Орбан" на база фалшиви опорки. Нека говорим с факти и да започнем от реалните данни.

През 2024 г. Унгария е на последно място в Европейския съюз по реално индивидуално потребление – ключов показател за жизнения стандарт. България също изостава, но се представя по-добре от Унгария! България, с всички си проблеми, вече изпреварва Унгария по това колко хората реално могат да си позволят стоки и услуги — факт, който разбива фалшивите опорки.

По отношение на корупцията картината е също толкова показателна. Унгария е най-зле оценяваната държава в ЕС за трета поредна година. България има сериозни проблеми, но не е на дъното, което показва, че концентрацията на власт и отслабването на институциите не са решение.

Последствията за Унгария са реални – загубени европейски средства и риск от допълнителни финансови санкции, вследствие на системни проблеми с върховенството на закона.

Изводът:

България не трябва да копира модел, който прави държавите по-бедни, по-корумпирани и по-изолирани в Европа.

Целта трябва да бъде силна България в силна Европа – с работещи демократични институции и ясна европейска ориентация, основана на реални резултати, а не на пропагандни внушения.

За да постигнем това, България трябва ясно да скъса с модела на зависимости и задкулисие, олицетворяван от Борисов и Пеевски. С такъв модел няма бъдеще. Ще работим само с политически сили и партньори, които споделят европейските демократични ценности и водят реална борба с корупцията. Уроците са научени — компромиси по тези два основни репера няма да има.

Фалшивите опорки не водят напред. България има нужда от силни институции, не от автократи. Моделът „Орбан" не прави обществата по-богати или по-справедливи — България може и трябва да цели много повече.

(От фейсбук)