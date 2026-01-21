Ще попречи ли Конгресът на Тръмп да завземе Гренландия?

Стремежът на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия предизвика негативна реакция сред републиканците в Конгреса, отбелязва Би Би Си.

Все още обаче не е ясно дали достатъчно републиканци са готови да се присъединят към демократите, за да блокират евентуално поемане на контрола над Гренландия. Не е ясно и дали Тръмп би се съобразил с натиска на Конгреса или би действал еднолично, както е правил неведнъж през втория си мандат.

Фокусът върху Гренландия се разрасна в по-широк дебат за едностранната употреба на военна сила от администрацията на Тръмп, както и за дипломатически и икономически натиск с цел проектиране на влияние във Венецуела, Иран и други части на света.

Републиканците до голяма степен подкрепяха външнополитическата програма на Тръмп след завръщането му в Белия дом. Сега обаче все по-голям брой от тях застават редом с демократите в Конгреса и със съюзниците от НАТО, които твърдят, че евентуално превземане на Гренландия би нарушило американското и международното право.

През последните дни някои републикански лидери заявиха, че няма особен интерес в това САЩ да купува Гренландия или да я завзема с военна сила. Някои републиканци се присъединиха и към демократите в противопоставянето на нов план на Тръмп за налагане на мита на държави, които не подкрепят неговата кандидатура за придобиване на територията.

"Тези мита ще бъдат лоши за Америка, лоши за американския бизнес и лоши за съюзниците ни", написа в социалните мрежи сенатор Том Тилис от Северна Каролина.

Други републиканци заявиха, че амбицията на Тръмп да анексира Гренландия заплашва да подкопае алианса НАТО, към който принадлежат както САЩ, така и Дания, в момент на нарастващо напрежение между Америка и европейските ѝ съюзници.

„Уважението към суверенитета на народа на Гренландия трябва да бъде безусловно", заяви сенатор Лиса Мъркауски, съпредседател на Сенатския арктически кокус.

Тръмп твърди, че САЩ трябва да притежават територията, за да могат по-добре да се конкурират с Китай и Русия в Арктика, и се заканва да я получи „по един или друг начин".

„Нуждаем се от Гренландия за националната сигурност и дори за световната сигурност", каза той.

Конгресът разполага с някои инструменти, с които да се опита да ограничи Тръмп, ако републиканците и демократите решат да се изправят срещу президента по въпроса за Гренландия.

Конгресът контролира бюджета и на теория би трябвало да одобри средствата за евентуална покупка на Гренландия, казват експерти. Дания и Гренландия обаче настояват, че островът не се продава.

„Ако Тръмп иска да купи Гренландия, това ще изисква акт на Конгреса за осигуряване на необходимото финансиране", каза Даниел Шуман, изпълнителен директор на Американския институт за управление и експерт по конгресни процедури.

Въпреки това администрацията разшири използването на изпълнителната власт, за да наложи имиграционната и митническата програма на Тръмп, наред с други политики. Възможно е тя да се опита да се позове на нови правомощия, за да завземе Гренландия.

Петима републикански сенатори се присъединиха по-рано този месец към демократите, за да придвижат законопроект, който да блокира по-нататъшни военни действия във Венецуела, след атаката през декември, довела до свалянето на бившия президент Николас Мадуро.

Резолюцията за военните правомощия по отношение на Венецуела в крайна сметка не успя да мине през Сената. Но тя показа нарастващото недоволство сред републикански и демократически законодатели от използването на военна сила от Тръмп в чужбина.

САЩ има съществуващо споразумение с Дания от 1951 г., което позволява разширяване на американското военно присъствие в Гренландия.

Сенатът би могъл да се опита да осуети Тръмп, като откаже да ратифицира договор между САЩ и Дания, ако такъв бъде сключен. За ратифициране на договор е необходимо мнозинство от две трети в Сената, което републиканците в момента нямат.

Изправен пред нарастваща съпротива от собствената си партия, Тръмп може да се опита да сключи споразумение, което да не е под формата на официален договор и да не изисква одобрение от Сената. Но анализатори казват, че не е ясно дали президентите имат правомощията да сключват подобни споразумения без участието на Конгреса.

На 20 януари Тръмп не уточни дали смята, че е ограничен от каквото и да било в стремежа си към Гренландия. На въпрос докъде е готов да стигне, той отговори на репортерите да изчакат.

„Мисля, че ще се случи нещо, което ще бъде много добро за всички", отговори той.