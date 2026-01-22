Георги Любенов и Боряна Граматикова: 15 най-слушани българи в емоционален сериал “Евровизия” - първо харесваме изпълнителя, после и песента

Зрителите гласуват безплатно, но само от един IP адрес

- Българската национална телевизия ще ни провокира да изберем кой да представи страната на “Евровизия” с музикално шоу в 3 вечери. Как ще преминат?

Георги Любенов: Гладко, вълнуващо и емоционално. Такива поне са моите тайни надежди. Амбицията на БНТ е да направи едно запомнящо се музикално шоу, което да определи най-добрия.

На 24 януари от първоначалните 15 групи и изпълнители зрители и жури ще изберат 7 претенденти, а следващата събота, на 31 януари, от тези 7 ще победи един - този, който ще ни представи във Виена. Напрежението обаче няма да е свършило. Следва месец на усилена творческа работа, в който ще бъдат създадени 3 различни песни и на 28 февруари отново жури и зрители ще определят самата песен. Това е и кулминацията на телевизионната селекция, която БНТ организира тази година.

Боряна Граматикова: Трите вечери, убедена съм, ще бъдат музикалното събитие на годината, защото никой досега не е събирал тези артисти на сцена по такъв начин. Изборът на песента, която ще ни представи на “Евровизия” след тригодишно отсъствие, ще е в тези три етапа. Първият е тази събота от 21 ч след новините, където пред жива публика и жури от петима безспорни професионалисти от музикалния бранш, излизат 15 от нашите най-слушани изпълнители през последната година. Те по свой избор ще изпеят песен - най-големият им хит или неиздавана. След тези 15 изпълнения,

петчленното ни жури, което ще бъде тайна

до последната секунда,

преди да ги видите на екраните, и зрителите, ще гласуват за своите фаворити. Зрителите ще имат 15-минутен прозорец, в кой на безплатно и без регистрация на сайта eurovision20206.bg гласуват веднъж от един IP адрес за своя фаворит. Накрая оценките и гласовете се събират и уравнението дава 7-те отличници, които отиват на финала на 31 януари. Тогава, пак в събота, те ще се изправят отново пред зрители и жури от различни пет човека, които вече ще изберат артиста, който от името на България, ще излезе на най-големия песенен конкурс в света “Евровизия”.

След като вече сме избрали човека, който ще атакува сцената във Виена, остава да изберем и песента, нали така? Все пак “Евровизия” в ДНК-то е песенен конкурс преди всичко останало. За този изпълнител февруари ще е много натоварен, защото с екип от опитни чуждестранни продуценти, ще създадат три песни по правилата на “Евровизия”, които ще бъдат изпети на концерт на 28 февруари от 21 часа по БНТ 1. Тогава журито от първите два етапа ще се събере и заедно със зрителите ще гласува за една от трите песни, която смятат, че е най-достойна да ни представи на Евровизия 2026.

- Какво трябва да притежават участниците, за да представят България на песенния конкурс?

Любенов: Нищо повече от това, което вече имат. Предложението към тези 15 изпълнители се базира на музикална статистика, изготвена от ПРОФОН и от глобалната компания за музикални технологии BMAT Music Innovators, както и на съществено присъствие в стрийминг платформите. Става дума така или иначе за най-слушаните български групи и солисти. Щом те имат най-голям брой слушания в стрийминг платформите, това автоматично означава, че са и най-харесвани или поне най-масово предпочитани.

Граматикова: “Евровизия” е непредвидима, но има фактори, без които не може, и най-важният е артистът да умее да пее на живо. Всички на “Евровизия” са изключително добре вокално подготвени, така, за да се наредим рамо до рамо с тях, трябва да изберем някого, който умело владее гласа си. Оттам се започва. Според мен трябва да има устойчива психика, тъй като това е конкурс с мащаб като никой друг и взискателна фен база като никоя друга. Всяка година над 160 милиона хора го гледат и това не е без значение за психиката на артиста. Разбира се, той трябва да притежава харизма, дисциплина и ред качества, които ако започна да ги изброявам, ще излезе, че търсим някакъв свръхчовек.

- Навярно и двамата имате различни начини, по които се подготвяте за предаване. Но какво е различното тук - да водите националната селекция за “Евровизия”?

Любенов: Нямах колебания! “Евровизия” е достатъчно световно събитие и осъзнавам отговорността. Да, с Боряна сме различни като темперамент, но и не си партнираме за първи път. Различното са мащабът и емоцията. Аз обаче съм сигурен, че в БНТ ще се справим, неслучайно “Евровизия” е запазената марка на европейските обществени медии.

Граматикова: Аз обикновено се подготвям, като гледам да си знам сценария почти наизуст, защото съм класически зубър, а и ми е по-комфортно да импровизирам, когато съм “гравирала” в мозъка как стои всичко до последния детайл. Иначе за мен всичко ще е ново тук. Никога не съм водила предаване, което е със състезателен характер и особено, когато знаеш, че трябва да има един победител, а на теб ти се иска да са всички.

- Как се променя “Евровизия”?

Любенов: Нека отговори някой музикален статистик, който следи “Евровизия” от АBBA насам. Винаги съм се възхищавал на хората, които знаят коя песен на кого е, коя държава е била номер 1, къде се е провеждала “Евровизия” и т.н. Е, откакто България участва, имам малко по-стабилни спомени и познания, но не ме изпитвайте.

Граматикова: Конкурсът с всяка година става все по-мащабен и по-гледан. Тази година билетите бяха продадени за рекордно време.

За под 20 минути

нямаше нито 1 останал билет

за финала във Виена

Иначе като правила през 2026 г. има промени. В последните години имаше жури само на финала, но сега панел от музикални професионалисти ще оценява и гласува изпълненията още на полуфиналите. Броят на гласуванията с есемеси и онлайн се намали от 20 на 10. Така че - бъдете пресметливи и добре обмисляйте за кого ще дадете своя вот май месец.

- В социалните мрежи има критики, че трябва да избираме песен, а не изпълнител. Има ли според вас успешна формула, която да отведе българския изпълнител до първото място?

Любенов: Всъщност конкурсът е за песен, така е. Това означава, че обективно трябва да оценяваме само вокала и музиката в три минути - толкова е времетраенето на песните по регламент. Оттам нататък мащабът на “Евровизия” задължава всяка държава да надгражда с визия, сценография, хореография, костюмография. Компонентите стават все повече и повече. Да не забравяме, че дори телевизионното разкадроване, плановете, работата на режисьора, ефектите, осветлението, разбира се, могат много да помогнат за цялостното внушение. Така че “Евровизия” не се побира в 3 минути.

Граматикова: Ние ще избираме и песен, разбира се. Даже ще избираме между три. Това е песенен конкурс, а не стандартен музикален формат - няма как да прескочим тази стъпка! Това ще се случи на 28 февруари. Просто включете телевизорите и гласувайте!

Иначе за печелившата формула - погледнете победителите - Loreen, Rybak, Kalush Orchestra, Maneskin - трудно човек би намерил общо кратно.

- Подкрепяте ли тайничко свой фаворит?

Любенов: Ще бъда честен. Да, има двама души, на които стискам палци. И понеже имам шесто чувство, знам, че ще е един от тях. Добре, ще ви кажа - или ще е мъж, или ще е жена.

Граматикова: Аз не смея да давам мнение по музикални въпроси, когато нямам музикално образование.

- Какво съветвате 15-те кандидати?

Любенов: Да бъдат себе си. Нищо повече. В моето предаване през уикенда през целия януари виждам едни много мотивирани изпълнители. Всички се държаха достойно. Няма случайно попаднали. Съветвам ги да не се правят на голямата работа, но те са умни и талантливи и не откривам подобна опасност. Виждам узряло и много талантливо младо поколение. Ако трябва да обобщя селекцията - това е абсолютно точна снимка на съвременната българска музика.

Граматикова: Виждам желание у всички да представят България на “Евровизия”, което безкрайно ме радва. Всички влизат в националната селекция с чисто сърце и заслужават подкрепа на публиката.

- Конкурсът обединява или ни разделя заради музикалните предпочитания?

Любенов: Винаги ще има хора, които ще застанат на страната на злото. Злобата, която се излива в социалните мрежи, ескалира. И тук не говоря само за оценката на музикалните ни вкусове. Да, виждам, че и музикантите не са пощадени - една не можела да пее, друга не можела да си среши косата, трета се обличала като мечка. Какъв смисъл има от такива коментари?! Болно общество. Но може би наистина България заслужава да мине през кръговете на ада - такива, каквито ги описва Данте Алигиери.

Граматикова: Мотото на конкурса е “Обединени от музиката” и ми се ще да вярвам, че това не е случайно. И ако той успее да ни събере пред един екран и да предизвика диалог между нас на тема музика, а не поредното дребнотемие, то това ще е малка победа.

- Какво е общото между журналистиката и музиката?

Любенов: Може би талантът. Или си роден за това, или не си. Не се учи. Е, учи се, но все пак става дума за можене.

Граматикова: И двете са публични професии, така че и от двете си обираме “и меда, и жилото”. А и в двете професии забелязвам, че средностатистическият коментатор във фейсбук на пълен работен ден много обича да ни казва как трябва да си вършим работата. Ето, това определено е една прилика.

- Говорим на старта на 2026 г. - каква очаквате да е за вас?

Граматикова: 2026-а за мен е белязана само от “Евровизия” засега! Това е моят фокус. След май месец сигурно ще изпадна в някаква криза на идентичността, не знам.

Любенов: 2026-а е особена за мен, защото имам личен юбилей. Очаквам го с нетърпение. В по-абстрактен смисъл няма да има нищо необичайно, светът си върви, макар и по нови правила. Знам, че годината ще е напрегната, изпълнена с работа, политически обрати, социални трудности. Както се казва, нищо ново под слънцето.

- Как започва денят на Георги Любенов?

- В събота и неделя започва в БНТ. Вече 15 сезона без прекъсване. В делничните дни започва без телевизия и това са малкото щастливи минути. Опитвам се да посрещам всеки нов ден с усмивка и с чувство. Познайте кое е това чувство, “що движи нашто слънце и звездите”, както завършва великият Данте.

- Г-жо Граматикова, защо в Уикипедия пише до името ви българска телевизионна водеща и илюзионистка?

- Обвинявам Драго Драганов за това. Преди около 2 години той правеше епизод от “С БНТ завинаги”, в който припомняше на зрителите предаване, в което водещи показвали скрити таланти. И ми се обади по телефона, че иска да възпроизведе това предаване и попита дали съм склонна да науча 2 фокуса. Аз, разбира се, казах да. Облякох се с една златна рокля на ресни и явно много убедително съм се справила с фокусите - дотолкова, че този, който е направил страницата ми в Уикипедия, е повярвал, че съм професионален илюзионист. И така ми излезе име.

- С какви добри новини обичате да започвате предаването “Отблизо”?

- Започваме винаги с добра новина от света, преди да продължим с добрите новини от България. Правим го не за да покажем колко е хубаво навън, а за да вдъхновим хората у нас и да им дадем идеи за нови кампании, бизнеси или просто жестове към близки и непознати.

- В предаването показвате български обичаи, а кои са вашите любими?

- Коледа е моето нещо. Аз имам голяма елха до тавана и много декор. Имам традиция в началото на декември - гоня всички от нас, пускам си коледна музика на колоните, сипвам си бейлис (това ми е коледното питие) и танцувайки сама вкъщи - украсявам. Любимо ми е изражението на сина ми, когато се прибере и види как домът ни е заприличал на Лапландия.

- Разказвате за интересни хора, семейства, които променят България и живота ни. Коя история ви се е запаметила като ценна и важна?

- На българка, която е доброволка в Кения. Тя помага в сиропиталище там и ни разказа как от църква подарили на дечицата легла и възглавници - неща, които до този момент те не били виждали през живота си. Картината, която описа - как децата са си гушкали възглавничките и са ги вземали на училище със себе си, понеже не искали да се разделят с тях, ме хвана за гърлото.