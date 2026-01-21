"Идиот, шимпанзе"...Защо "Райънеър" се кара с Илон Мъск?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Илон Мъск заяви, че би могъл да купи Ryanair на фона на продължаващия публичен спор с шефа на бюджетната авиокомпания Майкъл О'Лиъри.

Двамата се сблъскаха многократно през изминалите дни, в резултат на което Мъск попита последователите си в X дали трябва да купи Ryanair и да "възстанови Райън като техен законен владетел".

Ryanair отговори, като обяви "разпродажба на места за големи идиоти", която според компанията е предназначена за милиардера технологичен магнат и всички други "идиоти" в социалната платформа на Мъск.

Ето всичко, което трябва да знаете за това защо двамата остроумни и директни ръководители си разменят обиди, пише в анализ mediapool.

За какво е спорът?

Спорът изглежда е породен от решението на г-н О'Лиъри да изключи възможността за оборудване на самолетите на Ryanair със сателитната интернет услуга Starlink на Мъск, след като конкурентите Lufthansa и скандинавската авиокомпания SAS обявиха сделка за инсталиране на Starlink на своите самолети.

В интервю за ирландската радиостанция Newstalk на 16 януари О'Лиъри заяви, че няма да инсталира технологията, тъй като вярва, че пътниците на кратките полети на Ryanair "няма да са склонни да плащат", за да я използват.

Той добави, че използването на технологията би струвало на компанията около 200 - 250 млн. евро годишно и би увеличило сметката им за гориво с 1-2% поради двете антени, необходими за всеки полет, което би повлияло на аеродинамиката на самолета.

Той каза пред радиостанцията, че "изобщо няма да обръща внимание" на Мъск, наричайки го "идиот".

"Мъск знае дори по-малко за правилата за собственост на авиокомпании, отколкото за аеродинамиката на самолетите", заяви той.

Какво се случи след това?

Профилът на Ryanair в X, който е известен с публикациите си, осмиващи критиките към авиокомпанията и коментиращи актуални събития, започна да провокира Мъск по темата за Wi-Fi.

Очаквано, Мъск не устоя на изкушението да отговори. Той нарече О'Лиъри "пълен идиот", "шимпанзе", призова за неговото уволнение и заяви, че той "няма представа как изобщо летят самолетите".

На пресконференция на 21 януари, на която заяви, че ще отговори на "изблиците на Мъск в Twitter", О'Лиъри се пошегува, че не се чувства обиден от забележките.

В разговор с кореспондента на Sky News за Ирландия, Стивън Мърфи, той подхвърли:

"Мисля, че вероятно съм съгласен с него. Имам четири деца в тийнейджърска възраст, които редовно ме наричат идиот и непоносимо шимпанзе."

Реална ли е "разпродажбата за големи идиоти"?

Използвайки спора, за да популяризира своята следновогодишна кампания, Ryanair стартира "голямата разпродажба на места за идиоти", която в същността си предлага 100 000 еднопосочни билета на цена от £16.99 за полети от януари до април.

Както уебсайтът, така и страницата на Ryanair в X (Twitter) бяха обновени, за да представят промоцията, която включва изображение на О'Лиъри и Мъск, изглеждащо генерирано от изкуствен интелект.

Въпреки че публикациите в социалните мрежи на най-богатия човек в света се възприемат по-скоро като провокативни, отколкото като сериозни, поглъщането на X (бившия Twitter) от Мъск започна именно с изненадваща оферта за покупка, след като той вече беше натрупал дял в компанията.

След като попита своите 232 милиона последователи в X дали трябва да купи Ryanair и да замени г-н О'Лиъри с някой на име Райън, огромното мнозинство (76.5%) отговориха, че Мъск трябва да го направи.

Ryanair е листвана на индекса Euronext в Дъблин, а акциите ѝ имат пазарна капитализация от около 30.4 млрд. евро (26.5 млрд. паунда).

Въпреки това, според законодателството на ЕС, авиокомпаниите, базирани в съюза, трябва да бъдат мажоритарна собственост на лица от ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн. Това означава, че пълното изкупуване на компанията от страна на Мъск няма да бъде толкова лесна задача.

О'Лиъри все пак заяви, че компанията би била отворена за инвестиции от страна на Мъск.

Той каза пред Стивън Мърфи от Sky News:

"Илон Мъск е добре дошъл да купи акции в Ryanair, мисля, че това би било много добра инвестиция за него, но като неевропеец той не може да придобие или да стане собственик на компанията."