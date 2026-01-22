Марк Карни: Средните сили трябва да действаме заедно, защото ако не сме на масата, сме в менюто на великите

Речта в Давос на канадския премиер, която развълнува света

Ще говоря за разпадането на световния ред, края на една хубава история и началото на една брутална реалност, в която геополитиката между великите сили не подлежи на никакви ограничения.

Но също така ви казвам, че другите страни, особено средните сили като Канада, не са безсилни. Те имат способността да изградят нов ред, който въплъщава нашите ценности като зачитане на човешките права, устойчиво развитие, солидарност, суверенитет и териториална цялост на държавите.

Силата на по-малко мощните започва с честност. Изглежда, че всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на голямо съперничество между великите сили. Че редът, основан на правила, изчезва. Че

силните правят каквото могат, а слабите търпят каквото им се налага

Този афоризъм на Тукидид се представя като неизбежен - естествената логика на международните отношения, която се утвърждава отново. И изправени пред тази логика, страните имат силна тенденция да се съобразяват, за да се разбират. Да се приспособяват. Да избягват проблеми. Да се надяват, че съобразяването ще им донесе сигурност. Но това няма да се случи.

Какви са нашите възможности? През 1978 г. чешкият дисидент Вацлав Хавел, по-късно президент, написа есе, озаглавено “Силата на безсилните”. В него той зададе един прост въпрос: “Как комунистическата система се е задържала?”.

Отговорът му започва с един продавач на зеленчуци. Всяка сутрин този търговец поставя на витрината си табела: “Пролетарии от всички страни, съединявайте се!”. Той не вярва в това. Никой не вярва в това. Но все пак поставя надписа - за да избегне проблеми, да покаже, че се подчинява, да се разбира с другите. И поради това, че всеки търговец на всяка улица прави същото, системата продължава да съществува.

Не само чрез насилие, но и чрез участието на обикновените хора в ритуали, за които самите те знаят, че са фалшиви. Хавел нарича това “живот в лъжа”. Силата на системата не идва от нейната истинност, а от готовността на всички да се държат, сякаш тя е истинска. И нейната крехкост идва от същия източник: когато дори един човек спре да се държи така - когато продавачът на зеленчуци махне табелата си - илюзията започва да се разпада. Приятели, време е компаниите и страните да свалят табелите си. Десетилетия наред страни като Канада просперираха под това, което наричахме международния ред, основан на правила. Присъединихме се към неговите институции, възхвалявахме неговите принципи и се възползвахме от неговата предсказуемост. Под неговата защита можехме да провеждаме външна политика, основана на ценности.

Знаехме, че разказът за международния ред, основан на правила, е частично фалшив. Че най-силните ще се откажат от него, когато им е удобно. Че търговските правила се прилагат асиметрично. И че международното право се прилагаше с различна строгост в зависимост от самоличността на обвиняемия или жертвата.

Тази фикция беше полезна, а американската хегемония, в частност, спомогна за осигуряването на обществени блага - отворени морски пътища, стабилна финансова система, колективна сигурност и подкрепа за рамки за разрешаване на спорове.

Затова поставихме табелата на витрината. Участвахме в ритуалите. И до голяма степен избягвахме да посочваме разминаването между реториката и реалността.

Тази сделка вече не работи. Ще бъда директен - ние сме в разгара на

разрив, а не на преход През последните две десетилетия поредица от кризи във финансите, здравеопазването, енергетиката и геополитиката разкриха рисковете от крайната глобална интеграция.

Напоследък великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие. Митата като лост. Финансовата инфраструктура като средство за принуда. Веригите за доставки като слабости, които могат да бъдат експлоатирани. Не можете да “живеете в лъжата” за взаимна изгода чрез интеграция, когато интеграцията се превръща в източник на вашата подчиненост. Международните институции, на които разчитаха средните сили - Световната търговска организация, ООН, Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP) - самата архитектура на колективното решаване на проблеми е под заплаха. В резултат на това много страни стигат до същите заключения. Те трябва да развият по-голяма стратегическа автономност: в енергетиката, храните, критичните минерали, финансите и веригите за доставки.

Този импулс е разбираем. Страна, която не може да се изхранва, да се снабдява с гориво или да се защитава, има малко възможности. Когато правилата вече не ви защитават, трябва да се защитите сами. Но нека бъдем реалисти къде води това.

Свят от крепости ще бъде по-беден, по-крехък и по-малко устойчив.

Има още една истина: ако великите сили се откажат поне от това да се преструват, че спазват правила и ценности, за да преследват безпрепятствено своята власт и интереси, печалбите от “трансакционализма” стават по-трудни за възпроизвеждане. Хегемоните не могат вечно да монетизират своите отношения.

Съюзниците ще разнообразят своите партньори, за да се предпазят от несигурността. Ще се застраховат. Ще увеличат възможностите си. Това възстановява суверенитета - суверенитет, който някога се основаваше на правила, но все повече ще се основава на способността да се издържа на натиск.

Такова класическо управление на риска има своята цена, но тази цена на стратегическата автономия, на суверенитета може да бъде споделена. Колективните инвестиции в устойчивост са по-евтини, отколкото всеки да си изгражда собствена крепост. Споделените стандарти намаляват фрагментацията. Допълващите се способности водят до положителен общ резултат.

Въпросът за средните сили, като Канада, не е дали да се адаптират към тази нова реалност. Ние трябва да го направим. Въпросът е дали да се адаптираме, като просто изградим по-високи стени, или дали можем да сторим нещо по-амбициозно.

Канада беше сред първите, които чуха предупредителния сигнал, което ни накара да променим фундаментално стратегическата си позиция.

Канадците знаят, че нашето старо, удобно предположение, че географското ни положение и членството ни в алианси автоматично ни осигуряват просперитет и сигурност, вече не е валидно.

Нашият нов подход се основава на това, което Александър Стуб, президентът на Финландия, нарича

“реализъм, основан на ценности”

С други думи, ние се стремим да бъдем принципни и прагматични. Принципни в нашата ангажираност към фундаменталните ценности - суверенитет и териториална цялост, забрана за употреба на сила, освен когато това е в съответствие с Хартата на ООН, зачитане на правата на човека. Прагматични в признаването, че напредъкът често е постепенен, че интересите се разминават, че не всеки партньор споделя нашите ценности. Ангажираме се широко, стратегически, с широко отворени очи. Активно се справяме със света такъв, какъвто е, а не чакаме света, какъвто бихме искали да бъде.

Канада координира отношенията си така, че тяхната дълбочина да отразява нашите ценности. Даваме приоритет на широкото ангажиране, за да увеличим влиянието си, като се имат предвид нестабилността на световния ред, рисковете, които това създава, и залозите за бъдещето. Вече не разчитаме само на силата на нашите ценности, но и на ценността на нашата сила, която изграждаме у дома...

...По отношение на Украйна ние сме основен член на Коалицията на желаещите и един от най-големите донори на глава от населението за нейната отбрана и сигурност. По въпроса за суверенитета над Арктика ние твърдо заставаме зад Гренландия и Дания и подкрепяме тяхното изключително право да определят бъдещето на Гренландия. Нашата ангажираност към член 5 от НАТО е непоколебима.

Канада категорично се противопоставя на митата върху Гренландия и призовава за целенасочени преговори за постигане на общите цели за сигурност...

...Що се отнася до изкуствения интелект, ние си сътрудничим с демокрации, които споделят нашите възгледи, за да гарантираме, че в крайна сметка няма да бъдем принудени да избираме между хегемони и хипермащабни корпорации. Това не е наивен мултилатерализъм. Нито е разчитане на чужди институции. Това е изграждане на коалиции, които работят по конкретни въпроси, с партньори, които споделят достатъчно общи позиции, за да действат заедно...

Средните сили трябва да действат заедно, защото, ако не сме на масата, сме в менюто. Големите сили могат да си позволят да действат самостоятелно. Те разполагат с пазарен обем, военен капацитет и влияние, за да диктуват условията. Средните сили не разполагат с това. Но когато преговаряме двустранно с хегемон,

преговаряме от позиция на слабост

Приемаме това, което ни се предлага. Конкурираме се помежду си, за да бъдем най-отстъпчиви. Това не е суверенитет. Това е демонстрация на суверенитет, докато приемаме подчинение.

В свят на съперничество между Великите сили страните между тях имат избор: да се състезават помежду си за облаги или да се обединят, за да създадат трети път с влияние.

Не трябва да позволяваме възходът на твърдата сила да ни заслепи за факта, че силата на легитимността, почтеността и правилата ще остане силна - ако решим да я упражняваме заедно. Което ме връща към Хавел. Какво би означавало за средните сили да “живеят в истина”?

Означава да наричаме нещата с истинските им имена. Да спрем да се позоваваме на “международния ред, основан на правила”, сякаш той все още функционира така, както се рекламира.

Да го наречем с истинското му име - система на засилващо се съперничество между Великите сили, в която най-могъщите преследват интересите си, използвайки икономическата интеграция като средство за принуда. Това означава да действаме последователно. Да прилагаме едни и същи стандарти към съюзниците и съперниците си. Когато средните сили критикуват икономическото сплашване, от една страна, но мълчат, когато то идва от друга, ние оставаме с табелата на витрината. Това означава да изграждаме това, в което твърдим, че вярваме. Вместо да чакаме старият ред да бъде възстановен, да създадем институции и споразумения, които функционират, както е описано.

А това означава да се намали влиянието, което позволява принуда

Изграждането на силна вътрешна икономика трябва винаги да бъде приоритет на всяко правителство. Диверсификацията на международно ниво не е само икономическа предпазливост, а е материалната основа за честна външна политика. Страните си извоюват правото на принципни позиции, като намаляват уязвимостта си към ответни мерки...

...Канада е партньор, който изгражда и цени дългосрочните отношения. Канада има и нещо друго - признание за това, което се случва, и решимост да действа. Разбираме, че тази промяна изисква нещо повече от адаптация. Тя изисква честност по отношение на света такъв, какъвто е.

Сваляме табелата от витрината. Старият ред няма да се върне. Не трябва да скърбим за него. Носталгията не е стратегия. Но от разрива можем да изградим нещо по-добро, по-силно и по-справедливо. Това е задачата на средните сили, които имат най-много да губят от един свят на крепости и най-много да печелят от един свят на истинско сътрудничество. Могъщите имат своята сила. Но и ние имаме нещо - способността да спрем да се преструваме, да назовем реалността, да изградим силата си у дома и да действаме заедно.

