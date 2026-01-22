Българите на сцената в Давос бяха двама, но по-важният остана в сянка

Всички днес са се фокусирали върху Росен Желязков на конференцията на Тръмп, а всъщност българите на сцената там бяха двама. Вторият, реално, по-важен от премиера в оставка и това беше Николай Младенов, избран за Върховен представител за Газа.

За разрешаване на последствията от конфликта, приковал вниманието на целия свят през последните две години бе избран човек от България, и тъкмо като такъв днес имаше възможността да говори еднолично от трибуната. Позиция, която аз предвиждам ще е само прелюдия към още по-значителен, международен пост за Младенов.

Неистовият вой, че "старият международен ред" приключва, трябва да еволюира в хладнокръвно и трезво приемане на този факт. Краткият период след края на Студената Война приключва и това е нормално за всяка историческа епоха. С новата епоха се отварят и нови възможности. А правилото в историята е, че от възможностите се възползват само народите, позиционирали достатъчно на брой свой кадри на ключови позиции. Без значение в кой "лагер" или институция - ние, българите, с всичките си политически различия, сме един отбор и трябва да мислим като такива.

Другите го правят отдавна, и дори стратегически разполагат кадрите си навсякъде, където това е възможно. У нас все още това се случва случайно, продукт на личния успех на отделни хора като Николай Младенов. И дори тогава приемаме това по-често с негативизъм и кусури, отколкото като успех. Ние сами сме си най-големият враг и е време това да се промени.

(От Фейсбук)