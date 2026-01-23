Само в "24 часа" на 23 януари: Цените в кръчмите в София наполовина от Ню Йорк, но сме по-скъпи от Истанбул и Мексико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 23 януари четете:

Цените в кръчмите в София наполовина от Ню Йорк, но сме по-скъпи от Истанбул и Мексико

Сандвич и топъл чай спасяват в студа 120 всеки ден, но част от бездомните отказват подслон

ЕС ускори под натиск споразумението с Меркосур, но България може да спечели от износа на лекарства и машини, казва в интервю Меглена Плугчиева

В специалните страници "Докторе, кажи" четете:

За първи път от 30 г. ново лекарство за инсулт! Атакува "лепилото" в тромба

Кой "лекува" лекарите и сестрите в България? Проучване сочи скрит бърнаут

Като завършваш медицина, никой не те подготвя, че ще се срещнеш освен с болести и със смърт, казва д-р Ивелина Георгиева

Открихме устойчиви на отрови комари във 7 области у нас, интервю с д-р Огнян Миков

