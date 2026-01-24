Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)

Ако си искрен, честен и справедлив с бате Ицо и си истински приятел, и не му забиваш нож в гърба, той си отваря сърцето и душата

Синът ми иска да се докаже, иска да е по-добър от мен. Виждам, че моето име му тежи

Допускал съм много грешки. Нямах търпение. Мислех, че съм готов за всичко, а не бях. Платих висока цена

На легендите от САЩ'94 държавата трябва да им направи паметници, защото едва ли техният успех ще се повтори някога. Дай Боже, ама...

На гости на "24 часа" е футболната звезда Валери Божинов. С него разговаряме за новата му роля на тв водещ, за приятелството му с Христо Стоичков, за сина му Валери Божинов-младши, който е наследил любовта към играта и е нахъсан да надмине баща си, за препятствията, за грешките и за уроците в живота. Защо е важно да не бързаме и дали Божинов би влязъл в политиката един ден - гледайте във видеоинтервюто.