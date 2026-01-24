ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Идват облачни и мъгливи дни

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22149281 www.24chasa.bg

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)

Хортензия Маркова

2224
  • Ако си искрен, честен и справедлив с бате Ицо и си истински приятел, и не му забиваш нож в гърба, той си отваря сърцето и душата
  • Синът ми иска да се докаже, иска да е по-добър от мен. Виждам, че моето име му тежи
  • Допускал съм много грешки. Нямах търпение. Мислех, че съм готов за всичко, а не бях. Платих висока цена
  • На легендите от САЩ'94 държавата трябва да им направи паметници, защото едва ли техният успех ще се повтори някога. Дай Боже, ама...

На гости на "24 часа" е футболната звезда Валери Божинов. С него разговаряме за новата му роля на тв водещ, за приятелството му с Христо Стоичков, за сина му Валери Божинов-младши, който е наследил любовта към играта и е нахъсан да надмине баща си, за препятствията, за грешките и за уроците в живота. Защо е важно да не бързаме и дали Божинов би влязъл в политиката един ден - гледайте във видеоинтервюто. 

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Интервю

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)