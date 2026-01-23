ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния

Доналд Тръмп и Росен Желязков Снимка: фейсбук/ U.S. Embassy Sofia

Нов играч в партийната политика, отново скандали за Изборния кодекс и нов съюз начело с Доналд Тръмп, на който България стана един от основателите, белязаха изминалата седмицата. 

Вижте още в завещанието на седмицата:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

