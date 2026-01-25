Коментар на седмицата №1: Лудити свалят самолета на Румен Радев

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с близо 104 000 прочитания.

Ококорените от страх промени в Изборния кодекс, приети в 4 часа сутринта, само допълнително ще увеличат недоверието в изборите, за да чакаме поредния Спасител

Депутатите, особено тези от досега управляващата коалиция, очевидно са лудити. Тъй като е широко известно, че те не могат да издържат теста на Пиза, бързам да обясня, че не ги обиждам и не си прося дело. Лудитите не са луди, това са хората, които през XIX век изгарят механизираните станове, за да спасят работните си места. Както е известно, не успяват да спрат индустриалната революция.

Българските лудити в парламента пък очевидно опитват да изгорят изборите, дано успеят да спрат по служебен път устремилия се да вземе властта Румен Радев. И с изключително усърдие за една нощ успяха да разсипят правилата за провеждане на избори. Очевидно с надеждата, че като направят от хартиените бюлетини хартиени самолетчета, ще успеят да атакуват самолета на Радев. Който, редно е все пак да бъдем коректни, все още нямаме представа дори колко сериозно излита, след като е твърде рано дори за едно сериозно социологическо проучване. Така че засега просто очевидно очите на страха на досегашните парламентарни обитатели са прекалено големи.

И в 4 часа тази сутрин тези ококорени от страх лудити решиха, че на предсрочните избори ще гласуваме само на хартия, но ще броим със скенери. Но пък, ако не успеем да намерим 12 500 скенера, ще гласуваме както досега с хартия и ще броим на ръка. И досегашните машини остават, ама и тях ще броим на ръка. Някой всъщност разбра ли какво точно са приели?

Практиката на промени в изборните правила в последния момент обаче показва, че обикновено страдат тези, които опитват да спечелят служебна победа. Само да си припомним как през 2009 година тогавашната тройна коалиция реши да промени избирателната система и вкара избор на 31 мажоритарни депутати. С надеждата, че задаващия се на хоризонта ГЕРБ на Бойко Борисов няма да има достатъчно лица и така ще намалят резултата му. Всъщност ГЕРБ взе 26 от 31 мажоритарния места, останалите отидоха за ДПС. И Борисов състави първото си правителство и постави началото на десетилетие доминация в българската политика. След това още през 2014 година тогавашната за кратко управлявала коалиция „Орешарски" между БСП и ДПС реши, че ще бори Борисов с машини. И те бяха ползвани за първи път на местните избори през 2015 година. Резултатът е, че Борисов и тогава си взе всички градове, които искаше да вземе. Тоест всички. Дори при напълно машинно гласуване през 2021 и 2022 година ГЕРБ не успя да бъде изтрит от парламента. Да, първо ИТН, после и „Продължаваме промяната" спечелиха, но ГЕРБ остана плътно втори, а победите и на двете новородени партии се оказаха доста мимолетни.

Такива ще са резултатите и сега. Вместо в кампанията да се дебатира политически и да се разбере дали Радев има представа, че управлението на държава е различно от това на МиГ-29, дните преди вота ще са посветени на недомислиците в набързо приетите изборни правила – ще има ли скенери, ще има ли нова хартия за новите бюлетини и има ли право НСИ да изтрие умрелите от 2021 г. насам от избирателните списъци, например. Все достатъчно шум, който да ликвидира за пореден път политиката от изборите. И отново пред урните ще отидат хора, които ще гласуват на принципа: Тия не ме кефят, аз съм за Радев, защото ... Сложете, която искате мръсна и кървава закана на мястото на трите точки, няма да сгрешите.

Всъщност единственият резултат, който ще постигнат депутатите с промените в изборния кодекс в последния момент, е, че Радев ще има възможността да обяви изборите за нечестни, ако не постигне мечтания от него резултат. И ще е напълно прав да го направи.

В България, увлечени в това да изобретяваме топлата вода на изборите, забравихме основното правило за това изборите да са честни – системата и правилата на играта не се променят постоянно, те трябва да са прости и ясни на всеки. И всяко усложняване на гласуването е просто още една вратичка за далавери.

Ако трябва да сме честни пред себе си, машините не могат да направят изборите честни. Защото машината е толкова честна, колкото е честен човекът, който пише софтуера за нея. Независимо дали говорим за „банкоматите", с които гласувахме досега, или за скенерите, за които мечтае Тошко Йорданов. Между другото именно в тези скенери се съмнява Илон Мъск и твърди, че демократите ги ползват, за да намаляват резултатите на Доналд Тръмп. А софтуерът, който командва машините, макар и уж публичен е сложна работа. По данни на Божидар Божанов от ДБ кодът за досегашните машини е 500 хил. реда. Толкова би трябвало да е дълъг кода и за скенерите, които всъщност ще броят. Само за сравнение една книга от 1000 страници съдържа около 30 000 реда. Вие кога за последно прочетохте 1000 страници текст на български език? А ще успеете ли да прочетете 500 хил. реда компютърен код в търсене на нередности и грешки?

Между другото, именно сложността се оказва проблемът и на хартиените бюлетини. Ако се погледнат анализите на ЦИК за грешките при гласуването, или пък анализът на Конституционния съд, с който отмени част от резултатите от последния парламентарен вот, всъщност се вижда точно това. Огромният процент от невалидни бюлетини е такъв не защото някой е драскал и дописвал по тях, а защото е попълнена само преференцията. Тоест избирателят дори не е разбрал как се попълва тоя лист хартия, за да му бъде зачетен гласът. Е, тогава как да бъдат честни избори, проведени с тези бюлетини?

А как да бъдат честни избори, при които протоколите са драскани и поправяни? Защото протоколът за секционната комисия, която е съставена от непрофесионалисти, е направен като за докторска дисертация по математика. Между другото, проследяване на грешките в изборите, които по някакъв начин променят резултата показва, че няма една партия, която да се възползва категорично от тях. Има грешки в полза или ущърб на всяка една партия, включена в съответната бюлетина.

Между другото, странно или не, но в поредните промени на Изборния кодекс, които геройски бяха гласувани до 4 сутринта, няма нито дума за двата сериозни порока на изборите в България – купените гласове и калпавите секционни комисии. И логично. Търговията с гласове при падащата постоянно активност дотолкова се ожесточи, че отпаднаха дори джентълменските споразумения между брокерите да не си правят мръсно и да не опитват да купят вече продадени на друг гласове. И няма партия, която в последните 5 години да е влязла в парламента, и да не е ползвала такива услуги. Ама нито една. Тогава защо да си режат клона? И защо да въведат професионални секционни комисии, които на много места също са част от търговията? Много по-лесно е да си направят хартиени ракетки от хартиените бюлетини и да опитват да свалят Радев. Или който там дойде да е следващ Спасител.