Ред на границата, но без злоупотреби с човешки съдби

Предложеният модел за гранична процедура по международна закрила следва логиката, заложена в европейския Пакт за миграцията и убежището. Идеята е проста: държавата иска още на границата да решава кой наистина има право да поиска закрила и кой не. Това има логика, защото без контрол системата не работи.

Съществува риск обаче тези решения да се вземат много рано и много бързо, често при първия контакт с властите. А точно тогава най-уязвимите хора най-трудно могат да обяснят кои са и защо бягат. Има риск реални човешки истории - хора без документи, травмирани, жени с деца, да бъдат отхвърлени не защото не са основателни, а защото не звучат “достатъчно убедително” в рамките на една ускорена проверка.

Затова въпросът не е дали трябва да има филтър на границата - очевидно е необходим. Въпросът е този филтър да не се превърне в бариера за хора, които реално търсят помощ. Ако законът се прилага без достатъчно внимание към отделния човек, рискът е България да спази правилата, но да загуби доверието в самата идея за закрила.

