Колко ни струва снимката с Доналд Тръмп?

Нови F-16, “Турски поток” и участие в Съвета за мир, но голямото очакване е за отпадане на визите

Само Борисов е имал лична покана за Белия дом и двучасова среща с американски президент, каквато Радев не получи, но пък най-често като държавен глава се е засичал с него по международни форуми

Кой български политик има по-добри отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп и какво означават срещите им с него за страната ни?

За приза за близки отношения се борят трима - лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, премиерът в оставка Росен Желязков и бившият президент Румен Радев. През годините за възможността за снимка до Тръмп и брандирането като човека му у нас са се разгаряли зрелищни публични скандали между Румен Радев и Бойко Борисов.

Снимката с Доналд Тръмп обаче си има цена - политическа и още повече финансова. Плащането ѝ не е задължително лошо нещо, просто цената си е там и трябва да се плати.

Изминалата седмица мина под знака на Съвета за мира. В четвъртък Желязков подписа българското участие в него. Решението да се присъедини към организацията, която Тръмп очаква да е новата ООН, бе взето от правителството в сряда неочаквано. Преди това цялата държава се занимаваше с това да тълкува лично ли е поканен Радев, кога е поканен, защо е отклонил поканата.

От четвъртък пък се завъртя нова политическа предизборна буря - защо правителството в оставка е взело само̀ решение, без да пита парламента. Както “24 часа” писа, всъщност има

три златни причини България да каже “да”

Първо, това е златен шанс български компании да се възползват при възстановяването на Газа, в което по груби оценки ще бъдат инвестирани между 70 и 100 млрд. долара, главно в строителство. По дипломатически пътища е било подсказано, че учредителите на Съвета за мир ще бъдат с предимство в тези дейности.

Второ, но не по-малко важно е, че това може да донесе и опция за удължаване на дерогацията за българската рафинерия на “Лукойл”.

И последно, американската администрация да е по-благосклонна за падане на визовия режим, а това вече чакаме повече от 20 г. и работим усилено след влизането ни в НАТО през 2004 г. Оттогава след всяко посещение се говори, че сме все по-близо.

В момента само ние, Румъния и Кипър в ЕС имаме визов режим. Едно от най-важните условия е процентът на отхвърлени молби за американски визи да е под 3%. С всяка следваща година успяваме да топим този процент, а преди няколко дни от Външно се похвалиха, че сме стигнали 5,11 на сто откази, а това е и най-ниският за страната ни от почти две десетилетия. Реално отказите зависят в изключително голяма степен от посолството на САЩ в България и при благосклонна към страната ни администрация във Вашингтон можем много бързо да изпълним изискванията.

Още тази седмица се очакваше договорът, подписан от премиера в оставка Росен Желязков, да бъде внесен за одобрение в парламента. Засега никой освен ДПС-НН не подкрепя публично документа, макар силните връзки със САЩ през годините да са поддържани от всички десни партии. Изненадващо в неделя външният министър в оставка Георг Георгиев обяви, че договорът няма да бъде внесен за ратифициране в настоящото 51-во Народно събрание. "Смятам, че следващото Народно събрание, със следващо мнозинство, с подновена легитимност и с евентуално следващ редовен кабинет, ще имат възможността да изберат дали да се възползват от тази възможност, която министър-председателят Желязков предостави - за участие в реконструкцията на Газа, за установяване на траен мир в един регион, за икономически ползи с възможности за транспорт и инфраструктура", каза Георгиев пред bTV. И обясни, че докато не бъде ратифициран уставът на тази организация ние нямаме задължения за предварително изпълнение на задължения по нея. В понеделник сутрин от ДПС-НН обясниха, че е много лош сигнал към международните ни партньори.

Тепърва предстои да се изясни и каква ще е цената на снимката на Росен Желязков с Доналд Тръмп от Давос - превръщане на България в европейски парий подобно на Унгария или позиционирането ни като държавата, чиито политици могат да си позволят тези снимки. Подобно на трудните години с бежанската криза, когато европейските лидери не можеха да си позволят да говорят с турския президент Реджеп Ердоган, а Бойко Борисов го целуваше почти всяка четна седмица. Отново с оправданието, че когато не си поканен на масата, значи си в менюто, с което Даниел Митов защити подписа на премиера Желязков.

През ноември 2019 г. Доналд Тръмп посрещна премиерът Бойко Борисов в Овалния кабинет в Белия дом.

Единственият български държавник, който е бил канен и е имал двучасова среща с Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат, бе Бойко Борисов. През ноември 2019 г.

Борисов бе на посещение в Белия дом и не само има снимка до камината, но разговаря над два часа с Доналд Тръмп

Тогава бе договорена покупката на F-16 и получи съгласието и “Турски поток” да мине през България, след като американците с месеци спираха проекта. Освен това се говореше и за атомната централа, оптичните мрежи. Двете държави обявиха, че ще работят съвместно и по инициативата на САЩ “Три морета”, която трябва да създаде енергийни връзки между северната и южната част на Европа. Тогава Борисов покани US президента на визита у нас, която до днес така и не се е състояла.

На 21 януари 2020 г. Борисов и Тръмп се срещат и на Световния икономически форум в Давос.

Това, което днес е сигурно, е, че в негласното българско състезание кой е човекът на Тръмп, Росен Желязков за 11 месеца успя да догони постоялите доста по-дълго от него на върха Радев и Борисов.

Първата среща на премиера в оставка Желязков с Тръмп е на погребението на папа Франциск на 26 април 2025 г. През септември същата година Желязков е на среща на ООН в Ню Йорк, където вече официално се вижда с президента на САЩ. Двамата са били едновременно и на срещата на върха на НАТО в Хага в края на юни. А миналата седмица в Давос Желязков получи не просто снимка с Тръмп, а снимка, на която го потупват по рамото. Или само за 11 месеца се сдоби с цели 4 срещи с американския президент.

Е, има да догонва Румен Радев и Бойко Борисов, но безспорно темпото му е добро. Още повече че Желязков май не е участвал в публични кавги около снимка с Тръмп, както това се случи с Радев и Борисов. Двамата се скараха през медиите през 2018 г. кой да отиде до Ню Йорк на сесията на ООН. Борисов победи и от тази му среща с Тръмп остана клипче, на което американският президент седи зад маса, държавници от целия свят се редят да се здрависат с него. Тогавашният български премиер ловко изпревари опашката.

Президентът Румен Радев се снима с Доналд Тръмп по време на церемонията по откриване на възстановената катедрала “Нотър Дам” в Париж през декември 2024 г.

Най-много срещи има Румен Радев заради двата си президентски мандата, тоест протоколно равен на Тръмп, но така и не получи лична покана. През май 2017 г. той за първи път успя да се види с Тръмп на среща на върха на НАТО в Брюксел. Два месеца по-късно последва нова снимка по време на срещата на върха на 12-те държави от инициативата “Три морета” в Полша. После се видяха и на сесията на ООН в Ню Йорк през 2017 г. и отново на срещата на върха на НАТО в Брюксел през 2018 г.

В Ню Йорк Радев предал покана до Тръмп да посети София, а при втората среща бе пусната

снимка как двамата си говорят без преводач

Имаха среща и през декември 2024 г. в Париж за откриването на възстановената катедрала “Нотър Дам”. Тръмп вече бе избран за втори мандат като президент на САЩ, но още не бе встъпил в длъжност. Тогава Радев публикува снимка в профила си във фейсбук, а под нея написа: “С новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп обсъдихме войната в Украйна и възможностите за нейното най-бързо прекратяване с дипломатически средства”. Войната в Украйна още продължава, както и състезанието кой е човекът на Тръмп в България.