https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22163497 www.24chasa.bg

Къде катапултира Румен Радев - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

7524

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

