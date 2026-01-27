ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 27 януари: Изоставени от роднини и германски пенсионери пълнят морги

Само в "24 часа" на 27 януари четете: 

Екс областни управители и бивши военни и полицаи коват проекта на Радев по места

Президентът Йотова говори пред ректори и бизнес на "Академични оскари" №10

Изоставени от роднини и германски пенсионери пълнят морги

Кои марки коли ще вдигат само до 120 км/ч

40 г. от първия компютърен вирус – създаден като шега, но срещу пиратството

Учени разбулват тайната на хората от третия вид

ДЦК за граждани - лесно и сигурно, но по европейски или по американски модел? - анализ на Георги Ангелов

2 ч след гаврата със Стоименка Михал проверява дали е мъртва – тя цяла вечер броила бюлетини, той пил и се дрогирал

Парковете "Витоша" и "Врана" са в тревожно състояние, нужна е спешна намеса.  Интервю с ректора на Лесотехническия университет доц. Христо Михайлов:

Вижте първите страници на "24 часа" от 27 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)