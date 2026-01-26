ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът на Тръмп и изборите ли са по-важни от живота на децата?

9-годишно дете загина в катастрофа с тир. Снимка: Pixabay

Още едно дете беше убито на пътя от тир в колата на семейството си. А ние сякаш свикнахме с подобни трагедии. Тука е така, маха с ръка българинът, кръсти се да не му се случи на него, чука на дърво и животът му продължава. В същото време близки на загинали на пътя отчаяно протестират и търсят възмездие. Но не само, искат промяна на системата. Чуват ги, обещават им, а после нищо не се случва.

Преди 9 месеца, след смъртта на Сияна, министерството на транспорта, АПИ, МВР и кой ли не обещаха, че ще има промяна, но тя така и не дойде. Контролът над камионите липсва. Камери за скорост има, но те пак летят, за да спазят графика. И децата умират.

Според МВР жертвите на пътя през 2025 г. са най-малко от всички години назад по време на прехода. Но нещо се случи през януари - с 9 са повече, отколкото за същия период на миналата година.

В държавата като че ли има по-важни теми - поредни избори, нови машини, съвета на Тръмп. А кое може да е по-важно от живота на хората?

Материал по темата четете тук

