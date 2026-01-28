Кметът Добрин Добрев: 60 инвеститори в общинската бизнес зона на Разград “Перистър” - ще я разширим

Постижение на екипа ми е традиционното отделяне на пари от общинския бюджет за инфраструктурата в селата, казва кметът на Разград

В общината са разкрити 20 социални услуги, които обхващат широк спектър от дейности

До 30 септември е удължен срокът на проекта "Топъл обяд"

- Г-н Добрев, кои проекти или инициативи смятате за най-значими постижения на ръководството на общината през 2025 г. и кое е най-важното, което трябва да се случи през тази година?

- През цялата 2025 г. реализирахме или подготвяхме важни за общината проекти. Една от най-добрите новини за Разград дойде в края на годината. Тогава

бе одобрена концепцията за интегрирани териториални инвестиции

"Около поречието на река Бели Лом". Проектът е финансиран от програма "Развитие на регионите 2021-2027". Общата му стойност е 46 223 765,01 лв., ще се реализира от 4 партньора - общините Разград, Лозница и Цар Калоян и областната администрация - Разград. Най-много – 15, са проектите на община Разград.

Ремонти в две големи сгради от социалната и образователната сфера се извършваха през годината – на дома за стари хора и ученическото общежитие, което е най-голямото в страната.

Започнахме и внедряване на енергоефективни мерки в сградата на общинската администрация. С приключване на ремонта разходите за енергия в сградата ще намалеят наполовина. Ще се подобрят условията за работа на служителите, по-комфортна ще е средата и за посетителите на сградата, която е влязла в експлоатация преди повече от 40 г.

През годината продължи обновяването на основни улици, както и подготовката за ремонт на следващи участъци. Сред ремонтираните са ул. "Марица", "Арда", "Александър Стамболийски", "Дончо Сумпаров" и други в различни райони на града. Ремонтирани бяха и тротоари, както и бяха обособени нови места за временно паркиране.

Смятам за постижение на екипа ми вече традиционното отделяне на средства от общинския бюджет за подобряване на инфраструктурата в селата от общината. Тази година

ремонтирахме улици за 1 млн. лева във всичките 21 села

- във всяко по няколко улици, определени от обществените съвети към кметствата и селските кметове.

Започна и подмяна на уличните лампи с LED осветителни тела отново във всяко село - общо 1000 лампи. Вниманието към селата, както и към участъците в общинския център, където има нужда от ремонти, продължава и през 2026 г. Подготвили сме технически проекти за ул. "Гвардейска", "Добруджа", "Мачин", "Ропотамо", "Силистра", както и за няколко общински пътища. През настоящата година ще се работи по благоустрояването на жк "Житница", както и по алейно осветление в жк "Орел".

- Има ли нещо, което бихте определили като голямо предизвикателство пред вас като кмет?

- Предизвикателствата пред всеки кмет в България не са едно или две. Особено във времена на политически турбуленции във вътрешен и в международен план. За общините е от особено значение политическата стабилност. При решаване на по-голямата част от проблемите, които поставят хората пред властта, която е най-близо до тях – местната, са необходими и санкции на държавата.

Приемането на бюджет в средата или след средата на годината също бави изпълнението на проектите и инициативите на общините. Смятам, че нашата община е сред еталоните за успешно коалиционно партньорство. В моя екип участват представители на БСП, ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". Това е и мнозинството в Общинския съвет.

Управленските решения се вземат в диалогични отношения и с визия към подобряване на живота на съгражданите ни.

- В Разград има структуроопределящи предприятия и сектори, които са известни в страната и имат износ за чужбина. Как подпомагате дребния и средния бизнес, развива ли се добре общинската бизнес зона?

- Общинската бизнес зона "Перистър" е уникална за страната. Тя се намира върху бивше военно поделение. Преди повече от 20 г. в страната стартираха няколко пилотни проекта за конверсия на военни поделения. Разградският модел се оказа най-успешен и вече на територията на бизнес зона "Перистър" развиват своите инвестиции над 60 предприемачи от дребния и средния бизнес, а правим вече и реални стъпки да я разширим с терените от още две закрити военни поделения.

- Има ли конкретни подобрения в градската инфраструктура, които хората вече усещат в ежедневието си?

- Изброих част от улиците, на които бе извършен ремонт, и на които предстои. От обектите, които са най-видими, са обновените детски площадки. Това също е процес, който се извършва поетапно през годините и ще продължи.

Спортната инфраструктура е добре поддържана не само на ниво за високо спортно майсторство, а и за масов спорт. В различни райони на града има площадки за стрийтфитнес, алеите на парка бяха обновени и се използват активно от любители на бягането и колоезденето. Работим по изграждане на нови велоалеи.

Местността Пчелина се ползва за масов спорт

и в нея престоят подобрения. Изграждането на инфраструктура е важно, но също така е важно и опазването , като за това освен на добросъвестността на гражданите разчитаме и на системата за видеонаблюдение - тя също се модернизира.

- Каква е политиката ви в социалната и образователната сфера?

- В община Разград са разкрити 20 социални услуги, които обхващат широк спектър от дейности в подкрепа на хора с различни затруднения. Амбицията ни е да подобряваме качеството и обхвата на тези услуги. Обновяват се и базите за постоянна грижа към потребителите.

През 2025 г. бе одобрен проект на общината за поставяне на фотоволтаични системи на 6 социални услуги и закупуване на електрически автомобил за обезпечаване на този вид дейности. Впоследствие стана ясно, че имаме възможност да кандидатстваме и за втори такъв автомобил за социалната сфера. Мерките за

енергийна ефективност засягат центрове за настаняване от семеен тип на деца и младежи

с увреждания и без увреждания в Разград и Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в село Просторно.

Сред новостите в социалната сфера е удължаване на срока на проекта "Топъл обяд", който бе до 30 януари, но вече е до 30 септември - 400 души използват тази услуга. Ще предложим увеличаване на капацитета и на Домашния социален патронаж, чиито потребители към момента са 500.

В образователната сфера предимно с европейски проекти през годините са обновени училищата и детските градини, затова вниманието ни е насочено основно към детските градини в селата. Общината подпомогна две училища – ОУ "Отец Паисий" и ОУ "Васил Левски", за изграждане на спортни площадки.

Подкрепяме и учениците с изявени дарби - в края на 2025 г. 116 деца с отличия от национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуствата, науката и спорта получиха общо 40 хил. лв. съобразно постиженията.

- Какво означава за Разград датата 28 януари, каква програма сте подготвили за празника на града?

- Това е датата, на която преди 148 г. по време на Руско-турската освободителна война в града влизат воините на княз Дондуков-Корсаков. Близо век и половина по-късно кулминацията на честванията, които организираме, е на същия площад – "Възраждане".

Гордеем се, че мавзолеят костница на руските воини е сред първите паметници в България, издигнат с дарителски средства от нашите предци.

И тази година в отбелязването на освобождението на Разград ще се включат представители на образователните и културните институции с факелно шествие през центъра. За първи път от доста време част от тържеството на площада ще е заря проверка с участието на курсанти от Националния военен университет "Васил Левски" - Велико Търново, и факултет "Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи" - Шумен.

На площада за първи път ще прозвучи "Песен за Разград"

Текстът е на Иван Дойнов, поет и носител на отличието "Почетен гражданин на Разград", който почина преди 4 г., а музиката – на композитора Александър Райчев.

Песента ще чуем в изпълнение на хор "Железни струни" към читалище "Развитие 1869" - една от най-старите хорови формации у нас, създадена през 1904 г.

Сред празничните прояви са: връчване на наградите от ученическия фотоконкурс "Разград ... уловени мигове", водосвет и заупокойна молитва за загиналите за Освобождението на Разград ще отслужи Русенският митрополит Наум.

Традиционно ще поздравим и малките рожденици на 28 януари. Те заедно с тризнаците от две разградски семейства са кръщелници на кмета, докато навършат 18 г., и за тях всяка година организираме парти. Тази година кръщелниците ми са 37.

Част от празника ни е и тържествената сесия на общинския съвет, на която се гласуват новите почетни граждани. Предложенията са: една от най-известните възрожденски личности в града - Станка Николица Спасо-Еленина, по повод 190 г. от рождението ; краеведът и дарител Ганчо Йорданов Ганев от село Топчии и дългогодишният ръководител на "Амилум България" Светлозар Караджов.

Одобрените от общинските съветници номинирани или техни представители получават отличията на церемония същата вечер. След нея спазваме традицията от последните години в навечерието на празника жителите на града да могат да гледат актуална театрална или музикална постановка. В тазгодишния спектакъл "За любовта...Мъжката версия" участва и нашият съгражданин Александър Евгениев.

- Какво бихте пожелали на съгражданите си за празника?

- Винаги започвам с пожелание за здраве, защото нищо не е по-важно от него. Важно е и да сме обединени в името на нашия Разград, за да продължи той да се превръща в по-добро място за живеене на децата и внуците ни. Да имат те стимул, когато получат добро образование, да се завърнат в родното място и да допринасят за развитието му.

Честит празник на тези, които носят Разград в сърцето си!

Визитка

Добрин Добрев е роден на 3 декември 1985 г. в Разград. Средното си образование е завършил в ПТГ "Шандор Петьофи" в Разград, а висшето – в Русенския университет "Ангел Кънчев", специалност "Право".

Работил е като младши експерт в Бюрото по труда, асистент в инспекционната дейност в дирекция "Инспекция по труда", младши експерт и юрисконсулт "Обществени поръчки" в община Разград и главен юрисконсулт в община Попово. От 2019 до 2023 г. е зам.-кмет, на 5 ноември 2023 г. е избран за кмет на Разград, а на 28 февруари 2024 г. - за член на УС на НСОРБ. Семеен, с две деца.