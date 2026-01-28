Защо блокажът към Меркосур е лоша новина за Европа

Улесненият търговски достъп до този голям пазар е шанс за растеж

С няколко гласа Европейският парламент практически блокира влизането в сила на споразумението за партньорство с Меркосур. Това е (пореден) провал на ЕС да подобри шансовете за просперитет и трансформация на икономиката си.

Подписаното споразумение е стъпка в правилна посока, отлагането трупа пропуснати ползи, и то в период, когато растежът в ядрото на еврозоната е опасно близо до нула.

Какво е Меркосур? Това е т.нар. южноамерикански общ пазар на Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Скоро към тях ще се присъедини и Боливия. Населението надхвърля 270 милиона жители, а брутният вътрешен продукт е около 3 трилиона долара. За мащаб и сравнение

икономиката на Меркосур е два пъти по-голяма от Турция

и значително по-голяма от тази на Канада, Мексико, Република Корея или Австралия например.

Към момента износът от ЕС към южноамериканските страни е скромен – между 50 и 60 милиарда евро годишно. Но точно в тази насока е целта на споразумението – да се улесни достъпът до тези пазари за европейските производители.

Това дава голям потенциал за растеж, разширявайки възможностите именно на високоефективни отрасли с успешни технологии и продукти, в които Европа е вече утвърден лидер на световния пазар.

Успехът на Европа в глобалната икономическа надпревара зависи от разширяването на свободата за търговия и инвестиции с останалата част от света. ЕС има по-отворена икономика както от САЩ, така и от Китай, и изнася стоки за около 2,7 трилиона евро годишно.

Ако изключим европейските пазари, които са извън ЕС (там вече е и Обединеното кралство), където се насочват 32% от експорта,

големите пазари са САЩ – 540 милиарда евро,

и Китай – 250 милиарда евро.

Ако към тях добавим Мексико и Канада – силно интегрирани с американската икономика, както и динамичните страни на Югоизточна Азия – силно интегрирани с Китай, то тези два блока към момента са пазар на близо 1,1 трилиона евро стоки от ЕС, или над 40% от общия износ.

Но това е минало, а пътят напред изглежда ще е с все повече препятствия. Тръмп стратегически орязва достъпа до американския пазар с рязко увеличаване на митата. Китайската индустрия пък, подкрепяна от субсидии и целенасочен държавен протекционизъм,

“изяжда” конкурентните предимства

именно на традиционните в Европа индустрии като автомобилостроене, машиностроене, химическа промишленост и други специализирани производства. Затова и перспективата за повече свобода за търговия и инвестиции в Меркосур беше добра възможност за ЕС във време на поредица трансформиращи световната икономика промени – и то такива, които подкопават дългогодишни конкурентни предимства на исторически силните европейски производители.

Не трябва да се заблуждаваме – разкриването на повече възможности за търговия е само половината от рецептата за успех.

Европейската икономика има нужда от иновации, инвестиции и преструктуриране, за да може да се възползва от разширения достъп до външни пазари. А това означава дерегулация.

Тежките, сложни и бавни правила и ограничения пречат на предприемаческата активност за изграждане на нови, модерни и конкурентоспособни фабрики. Без нови инвестиции и бързо внедряване на нови технологии Европа не може да очаква висока производителност, за да се бори с мащаба и скоростта на развитие на Китай и другите азиатски икономики, нито ще има шанс в съревнованието със САЩ в дигиталните услуги и свързаните с тях индустрии.

Накратко, Европа трябва да изостави стремежа към регулация – превантивна и на всичко – и да прегърне идеята на икономическата свобода.