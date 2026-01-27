Как гърците правят избори и защо и ние да не можем

Не само в България, но и в Гърция правят промени на изборните си правила. Интересни са два детайла, които съседите въвеждат, с които може да направим сравнение.



Първият е, че там предлагат гърците в чужбина да могат да гласуват за национални депутати по пощата. Целта е да се улеснят избирателите - вместо да пътуват стотици километри до изборните секции, което често струва не само много време, но и финансови средства, хората в чужбина да могат да го направят по пощата. Да припомним, че и в България подобна идея се обсъждаше неколкократно, но все не стига до реализация. Нещо повече - сега се предлага да има не повече от 20 избирателни секции в държавите извън ЕС, което ще засегне най-много българските граждани във Великобритания, САЩ и Турция.

Вторият важен момент, който се отнася до промените в Гърция - новите правила се обсъждат сега, през януари 2026 година, но ще важат едва при вота за национален парламент през 2027 г. А как е у нас? Въпреки препоръките на изборните експерти каквито и промени да се правят в Изборния кодекс, те да важат не за предстоящите след 2 месеца избори, а едва за тези след тях, тук се прилага правилото “сега и веднага”. Включително с идеи за нови скенери (които още никой не е виждал) или пък за 100% машинно гласуване. Дяволът в повечето случаи е в детайлите и ще бъде от полза, ако се вгледаме как гърците правят избори.

Повече по темата четете тук.