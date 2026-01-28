ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъгливо време ни очаква сутринта на 28 януари, сле...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22174182 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 28 януари: Енергийни напитки и вейп при спорт убиват децата

2220

Само в "24 часа" на 28 януари четете:

Енергийни напитки и вейп при спорт убиват децата, предупреждава шефката на детското отделение в националната кардиология предупреждава

Защо блокажът към Меркосур е лоша новина за Европа - анализ на Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика

Трябва пауза на вноса на работници от трети страни, 1 милион у нас не работят и не търсят работа - интервю с икономиста Георги Вулджев

Във Ватикана пазят копие на икона на Исус Христос с монголоидни очи от галерията в Кърджали

Над 60 инвеститори има в зона "Перистър" в Разград, предстои разширяването й, казва кметът Добрин Добрев в специалното приложение Рестарт Разград

В специалните страници "168 истории" четете:

Край на имотния бум - плато и спад на цените

Силните жени в историята: Царица Мария опитва да превземе Византия с преврат в Константинопол

Всички обичат Мики Рурк, който мрази света

Демоните на Калин Терзийски

Вижте първите страници на "24 часа" от 28 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)