Само в "24 часа" на 28 януари: Енергийни напитки и вейп при спорт убиват децата

Само в "24 часа" на 28 януари четете:
Енергийни напитки и вейп при спорт убиват децата, предупреждава шефката на детското отделение в националната кардиология предупреждава
Защо блокажът към Меркосур е лоша новина за Европа - анализ на Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика
Трябва пауза на вноса на работници от трети страни, 1 милион у нас не работят и не търсят работа - интервю с икономиста Георги Вулджев
Във Ватикана пазят копие на икона на Исус Христос с монголоидни очи от галерията в Кърджали
Над 60 инвеститори има в зона "Перистър" в Разград, предстои разширяването й, казва кметът Добрин Добрев в специалното приложение Рестарт Разград
В специалните страници "168 истории" четете:
Край на имотния бум - плато и спад на цените
Силните жени в историята: Царица Мария опитва да превземе Византия с преврат в Константинопол
Всички обичат Мики Рурк, който мрази света
Демоните на Калин Терзийски
Вижте първите страници на "24 часа" от 28 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.