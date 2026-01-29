Трябва ли Германия да стане силна, като през 1939 г., за да е сигурна Европа? (Графика)

Сравнението по военни разходи с Русия, Китай и САЩ никак не е в полза на Европейския съюз

Едно много добро сравнение на Макрон - че Европа е като тревопасно животно, много точно характеризира Стария континент в сегашния момент. Никой не я взема на сериозно. Вече не живеем в света на европейските ценности, а в свят, където правото винаги е на страната на силния. Стигна се до положение САЩ да заявят, че просто ще си вземат Гренландия. Русия не обръща внимание на Европа при войната с Украйна. Ако сравним военните разходи по съпоставими цени между ЕС със САЩ, Китай и Русия, ще видим реалната ситуация на тревопасна Европа (виж таблицата).

Вижда се, че Русия има еднакви военни разходи с целия ЕС

Но Русия има единна армия, а не множество разпокъсани. Китай и САЩ осезателно надминават по военни разходи ЕС. А ЕС е с по-голямо население от САЩ. Само Франция има ядрено оръжие, но то е несъпоставимо по-малко в сравнение с останалите.

Средният разход за целия ЕС за 2024 г. е 1,9% от БВП. Прогнозите за 2025 г. показват, че този показател ще достигне 2,1% от БВП. Полша вече отделя около 4,1% (с амбиция за 4,7% през 2025 г.), превръщайки се в лидера на НАТО по този показател. Германия, след десетилетия на ниски разходи през 2024 г. достигна 2,1%. Франция поддържа стабилни нива от около 2,06%.

За 2024 г. България официално достигна и дори леко надвиши прага от 2% от БВП. Има и държави, които искат да минат за сметка на другите - Испания (1,5%), Италия (1,6%) и Белгия (1,3%). Ирландия остава на дъното с около 0,2%, което се дължи на нейния неутралитет. Прав е Тръмп, че който не отделя достатъчно за военни разходи, не е справедливо да разчита на военна помощ. В Хага през миналата година започнаха дискусии за нова цел за държавите от НАТО за разходи до 5% от БВП за отбрана и сигурност, което би означавало общо двойно увеличение на сегашните бюджети.

За сравнение – Русия през 2024 г. има военни разходи от 7,1% от БВП, САЩ – 3,4%, Китай – само 1,7%. Но по съпоставими цени Китай вече има най-големия БВП и той започна да увеличава разходите за отбрана. САЩ имат голямо предимство, тъй като около 23% от разходите му за отбрана се финансират от държавен дълг. Това е предимството да си съумял да наложиш валутата си за като световно платежно средство.

САЩ, а във все по-голяма степен и Китай правят бурно развитие на информационните технологии. Те имат и бърз растеж в други нови технологии, включително в космическите. Това им дава съществено предимство пред ЕС и Русия.

ЕС все повече изостава в икономическо отношение от САЩ. Когато нямаш икономическа и военна мощ, няма как да се наложи еврото като сериозна световна валута, което би дало възможност инфлацията да се поема от целия свят, а не само от еврозоната.

Ето защо ЕС не само трябва да увеличи разходите за отбрана, но най-после да се вземе в ръце и да спре да харчи пари за икономически емигранти, които не се вписват в европейската култура, за прекомерни и несъпоставими с останалите държави зелени стратегии, които отнемат конкурентоспособността на ЕС, да махне съществуващата свръхбюрокрация, за да се развива бизнеса, подобно на САЩ да не заделят повече от 40% от БВП за консолидирани бюджетни разходи, да стимулират информационните технологии, така, както се инвестира в “Еърбъс”. За да се реши въпросът с раждаемостта, би следвало да се върне хилядолетната връзка и между пенсионното осигуряване и децата.

Все повече са очертава, че европейска сигурност ще има само ако се привлекат и Великобритания, и Канада. А Великобритания е и ядрена държава.

Има една държава, която е ключова, ако ЕС би искал да има сигурност – Германия. Безспорно годините на фашизма са едно от големите нещастия и за Германия, и за Европа. И за да не се върнат, бе създаден ЕС. Ето защо няма нищо лошо в това да се види как чисто икономически - на първо място Германия, а след това и целият ЕС, може да върне военната си мощ.

През 1939 г. никоя държава по света сама не би могла да се противопостави самостоятелно на Германия. Е, сега нещата не са същите, но все пак най-важно за ЕС е Германия да стане водеща във военно отношение. Вижда се, че големите военни разходи на САЩ въобще не пречат на икономическото им развитие. Напротив – подпомагат го. А и

американците са гласували за президента си да брани техните интереси, а не европейските.

Съответно съдбата на давещите се е само в техните ръце.

През периода 1936 – 1939 г. Германия има 9% среден темп на нарастване на БВП. Основният двигател е огромното вливане на средства в тежката индустрия и производството на оръжия. Средно 12% от БВП отиват директно за военни разходи.

Естествено е, че сега този процент на военни разходи без съвсем непосредствена опасност за война е висок. Но и при 6-7% за военни разходи най-голямата икономика в ЕС би постигнала качествено ново равнище на военна сила. С какво Германия е по-лоша от останалите големи държави, та да не може да има ядрено оръжие. Мина достатъчно време и сегашното поколение не носи никаква вина за случилото се през Втората световна война. И Германия може да стане отново велика сила. А тя има едно голямо предимство – най-много иновации и патенти в сравнение с останалите държави от ЕС. Тоест – тя има потенциал за бързо икономическо развитие, съчетано с голяма реална военна мощ, стига да скъса с важащите и за нея съществени недостатъци на ЕС.