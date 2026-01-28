Правила, важни за хората, не за партийни сметки - така трябва да работят депутатите

В сряда парламентът прие два закона, които са далеч от пропагандните сметки и битки и решават съвсем конкретни проблеми от живота - за използването на дефибрилатори на публични места и за ясни правила при посещение на атракциони. Няма идеология, няма наши и ваши, а практични решения, които спасяват живот и предотвратяват инциденти.



Точно така по принцип трябва да работи един парламент. Да приема правила, около които има съгласие, а не поводи за поредни скандали. Да намира консенсус, вместо да превръща процедурите в оръжие. Контрастът с други теми е болезнено ясен, когато гледаме игри с кворума, процедурни хватки, демонстративно бавене или подозрително бързане. Може значи депутатите да си вършат работата, когато имат желание и поставят фокуса върху интересите на хората, а не върху тънките сметки за следващия вот.

Обществото има нужда точно от това. От работещо законодателство, което подобрява качеството на живот, а не от безкрайни ходове, зад които стоят партийни интереси и желание за дребни тактически победи.

Особено когато е на финала си, един парламент е добре да се фокусира върху консенсусни решения.