Само в "24 часа" на 30 януари: Да се напиеш от пица? Рядък синдром превръща въглехидратите в алкохол

Да се напиеш от пица? Рядък синдром превръща въглехидратите в алкохол

2712

Само в "24 часа" на 30 януари четете: 

AI ще пише задачи по STEM, ще подава диалог на чужд език и ще учи как да се хване манипулация

Мястото, където паниката среща хладния разум: "Център 112, слушам ви"

И Франция с бариера на тиктоците – а тук те парят децата дори по-зле - анализ на социалния психолог доц. Николай Димитров

Дъщерята на Сашо Авджиев и Девина на Зуека снимат филм за "Индиго"

5 до 10 см сняг ще натрупа в градовете през почивните дни

Да се напиеш от пица? Рядък синдром превръща въглехидратите в алкохол

Срещите на министри и депутати с представители по интереси (лобисти) стават публични, записват ги в интернет

Вижте първите страници на "24 часа" от 30 януари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)