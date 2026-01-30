Само в "24 часа" на 30 януари: Да се напиеш от пица? Рядък синдром превръща въглехидратите в алкохол

Само в "24 часа" на 30 януари четете:
AI ще пише задачи по STEM, ще подава диалог на чужд език и ще учи как да се хване манипулация
Мястото, където паниката среща хладния разум: "Център 112, слушам ви"
И Франция с бариера на тиктоците – а тук те парят децата дори по-зле - анализ на социалния психолог доц. Николай Димитров
Дъщерята на Сашо Авджиев и Девина на Зуека снимат филм за "Индиго"
5 до 10 см сняг ще натрупа в градовете през почивните дни
Да се напиеш от пица? Рядък синдром превръща въглехидратите в алкохол
Срещите на министри и депутати с представители по интереси (лобисти) стават публични, записват ги в интернет
