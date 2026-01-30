По обяд на този ден преди 14 години направих грешка на новобранец, позволявайки на състезателните ми ски да се изплъзнат под мен, пращайки ме в неконтролируемо високоскоростно завъртане. Гърбът ми срещна ствол на дърво, намесиха се законите на физиката и животът ми беше брутално разрушен. Счупен гръбначен стълб, счупени планове, счупена увереност.

Както каза моят неврохирург в деня, в който възстанови прешлена ми: "Бъди готов - тръгваш на голямо пътешествие, Крис". Да кажеш, че животът с парализа е труден, означава да не кажеш нищо. Духът и убеждението ми никога не бяха пречупени, обаче. Закачих ските от инцидента на стената в дома си в знак на неподчинение. Живях пълноценен живот след инцидента с огромна подкрепа от много приятели и непознати. Днес мога да закача до тях скица в рамка на летището (КМВА), където миналото лято излетях за първия си самостоятелен полет като пилот. Можеш да летиш дори след като паднеш - и да прескачаш ходенето.

Б.Р. Авторът е кадър на "24 часа", сега е професор по журналистика в Калифорнийския университет