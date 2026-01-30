ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени начело на държавата - глътка свеж въздух

Лияна Панделиева

1348

Мисля, че за цяла България такава комбинация би била глътка наистина свеж въздух! Три жени начело на държавата - президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян и заместник-омбудсманът Мария Филипова.

Ех, ако знаеха създателите на "домовата книга" колко красив ще се получи проектът им! 

Тези жени ще отнесат чудовищен хейт, естествено, ще ги обсъждат като прически, цвят на косите, грим, облекло, чанти, обувки, ще ги разчленяват на съставните им части, ще ровят докъдето нещо се знае за живота им и много повече в онова, което и те самите не знаят. Но такова трио ще бъде по-силно и от най-агресивните коментатори.

На мен перспективата страхотно ми харесва. 

(от Фейсбук)

