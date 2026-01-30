Какво се договориха Великобритания и Китай при посещението на Стармър?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посещението на Киър Стармър в Китай тази седмица е най-ясният знак досега, че двете страни се стремят да сложат край на дипломатическата „ледена епоха", която определяше отношенията им.

И двамата лидери са изправени пред икономически натиск в собствените си страни и търсят нови възможности за търговия и инвестиции.

За Стармър, първият британски премиер, който посещава Китай след Тереза Мей през 2018 г., пътуването беше възможност да подчертае силата на британските фирми в областта на финансите, фармацевтиката, здравеопазването, чистата енергия и производството на автомобили.

Междувременно президентът Си Цзинпин се стремеше да покаже, че Китай може да бъде надежден партньор за западните икономики, докато американският президент Доналд Тръмп продължава да разклаща глобалната търговска система.

Въпреки че не беше постигнато широкообхватно споразумение за свободна търговия, посещението бележи предпазливо, но осезаемо възстановяване на икономическите връзки между Обединеното кралство и Китай.

Споразуменията за визи, услуги, здравеопазване, зелени технологии и финанси, в съчетание с подновен диалог, могат да доведат до по-добър достъп на британските фирми до китайските пазари и до по-големи китайски инвестиции в Обединеното кралство.

Най-голямото търговско съобщение дойде от AstraZeneca, която обеща да инвестира 15 млрд. долара (11 млрд. паунда) в Китай през следващите четири години, за да разшири научните изследвания и производството на лекарства – най-голямата инвестиция на компанията в Китай до момента.

В енергийния сектор британската фирма Octopus Energy навлиза за първи път на китайския пазар чрез партньорство с местната компания PCG Power за разработване на цифрова платформа за търговия с електроенергия.

Проектът има за цел да подобри ефективността на енергийната система и да подкрепи усилията на Китай за увеличаване на използването на възобновяема енергия.

За Octopus, която се разраства бързо във Великобритания, сделката позволява навлизане на големия и растящ енергиен пазар на Китай, където търсенето на чиста енергия и дигитална търговия се увеличава.

Грег Джаксън, главен изпълнителен директор на Octopus Energy, който беше част от бизнес делегацията на Великобритания в Китай, отбеляза, че мащабът и иновациите на страната са направили слънчевата и вятърната енергия и батериите по-евтини.

„Сега Великобритания има огромна възможност да успее, тъй като разработваме решения, които използват тези продукти за намаляване на разходите за електроенергия", добави той.

Китай също се съгласи да намали наполовина митата върху шотландското уиски, сделка, която според британското правителство може да донесе 250 млн. паунда на британската икономика през следващите пет години.

„Нашите дестилерии за уиски са бижуто в короната на Шотландия", каза Киър. Това е „доказателство, че нашето прагматично и реалистично международно ангажиране носи ползи у дома", добави той.

Шотландското уиски е ключов износен продукт за британския сектор на напитките, с годишен износ на стойност над 5 млрд. паунда. През последните години Китай е един от най-бързо растящите пазари за него.

Промишлените групи приветстваха тази стъпка, като заявиха, че тя ще помогне на шотландските дестилерии да се конкурират на пренаселения пазар, където американски, европейски и японски фирми също се борят за клиенти.

Друг резултат от посещението беше безвизовото пътуване за британски граждани, посещаващи Китай за до 30 дни за почивка и бизнес, което поставя Обединеното кралство наравно с около 50 други страни, включително Франция, Германия, Австралия и Япония.

Двете страни се споразумяха да си сътрудничат за разбиването на мрежите за трафик на мигранти, което е основен приоритет за правителството на Стармър.

За Пекин подновяването на връзките с Великобритания – една от големите европейски икономики и близък съюзник на САЩ – е знак, че Китай остава надежден партньор на Запада въпреки търговските напрежения, предизвикани от Тръмп.

В икономически план, възстановяването на отношенията осигурява достъп за китайските износители на стоки с висока стойност, като електрически автомобили, слънчеви панели и чиста енергия, като същевременно създава възможности за китайски инвестиции в британските услуги, финанси и зелени технологии.

Американският президент Тръмп наскоро предупреди, че Канада може да се сблъска с 100% мита върху сделките, сключени с Китай по време на посещението на Марк Карни, и предупреди Великобритания да не задълбочава търговските си връзки с Пекин.

Стармър настоя, че Великобритания не трябва да избира между Вашингтон и Пекин, като определи презареждането като прагматичен начин да се подкрепи растежът в страната, като същевременно се управляват геополитическите рискове.

На бизнес форума между Великобритания и Китай в Пекин в петък той описа срещите със Си като „много топли" и подчерта значението на споразуменията за безвизово пътуване и митата върху уискито.

Те предлагат на британските фирми „наистина важен достъп" и са „символични за това, което правим с отношенията", каза той. „По този начин изграждаме взаимното доверие и уважение, които са толкова важни."

Посещението на Стармър е едно от поредицата пътувания до Пекин, тъй като лидерите на Франция, Канада и Финландия се опитват да се предпазят от все по-непредсказуемите действия на Съединените щати.

Тъй като Вашингтон провежда агресивна политика с митата и дори отправя заплахи по отношение на Гренландия, тези така наречени средни сили се стремят да разнообразят търговските си и инвестиционни партньори, като същевременно си осигуряват нови пазари.

В същото време тези страни ще следят отблизо споразуменията, които Обединеното кралство, Канада, Франция и други страни сключват с Китай.

Всички те ще трябва да останат конкурентоспособни в привличането на китайски инвестиции и достъпа до втората по големина икономика в света.