В момента сме в период, който според мен ще остане в учебниците по история като началото на изцяло нова епоха в световната история.

Ако погледнем първата студена война, двете големи сили САЩ и Съветския съюз, ще видим, че там, където сблъсъкът е директен в Европа, конфликт няма.

Но там, където сблъсъкът е индиректен, в Азия, имаме войната в Корея, войната в Виетнам, войната в Лаос, войната в Камбоджа, Афганистан и всички войни в Близкия изток.

В момента втората студена война е между Щатите и Китай. И там, където е конфликтът директен между тях в Азия, е прекалено опасно да има директен конфликт.

Но конфликтът е от другата страна - Украйна, Сирия, Иран, Египет. Конфликтът е от тази страна. И ако Европа не осъзнае, че всяка една богата територия, а Европейският съюз е най-богатата територия на Земята в момента, няма войска да защити своето богатство.

И няма главнокомандващ, който да командва тази войска. Тя ще свърши като всяка една друга богата територия в историята на човечеството, а именно ограбена от хуните и разпаднала се като държава и като империя.

Точно затова в българския национален интерес е Европа да е силна, да може да се защити, за да не я ръфят от изток, от запад или от юг.

А сега вече виждаме, че през Северния ледовит океан и от север. Ние ясно заявихме, че сме за силна европейска армия, за директно избран европейски президент, защото това е начинът Европа да стане силна, България да бъде защитена.

И да запазим богатството, което Европа и България имат, и да го умножим. Що се отнася до България. Това, което едно поколение гради - да станем членове на Европейския съюз, на НАТО и напълно да се интегрираме в тези структури, вече е факт.

С влизането в еврозоната няма маса в Европейския съюз, на която ние да не сме седнали като пълноправен член. Оттук нататък обаче от нас зависи. За всеки случай.

Благодаря. От нас зависи каква България ще построим. Дали ще построим справедлива България, или ще построим България, в която малко на брой олигарси притежават националното богатство и имаме милиони хора под линията на бедност?

Дали ще построим България, където бизнесите създават световни брандове и са познати по света като първенци? Или България, където бизнесите се конкурират на база на евтината работна ръка?

Дали ще построим България, където здравеопазването не е въпрос на шанс или въпрос на лукс, а е достъпно навсякъде по страната за всеки един човек? Или България, където има малко на брой частни болници и ако нямаш връзки или пари, си обречен да останеш без помощ. Дали ще построим България, където училището учи децата наистина, а не на идеология?

Учи децата на умения, а не на зазубряне. Където децата могат да работят в екип с нови технологии, а не да са изпитвани пред дъската в час. Всичко това е в нашите ръце.

И когато говорим за силна България и справедлива България, това е бъдещето, за което ние ще се борим. България, която е силна, горда с миналото си, уверена в настоящето и с поглед към бъдещето, и която осъзнава, че само заедно с другите държави в Европейския съюз можем да бъдем богати и сигурни.

Защото, както пише на девиза на нашия парламент, но и на девиза на белгийския парламент, "Съединението прави силата". Искам страшно много да благодаря на Валери, защото тя е истински приятел на България и защото тя ни помогна да изнесем една от най-тежките битки, които трябваше да изнесем в нашата най-нова история. Благодаря и на вас, че сте с нас и че ни подкрепяте в този път.

(От Фейсбук)

Б.р. Валери Айе е председателят на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент