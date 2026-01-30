ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)

Елица Чупарова

Илияна Йотова

Държавността трябва да обединява. Тази максима определя още през античността Аристотел. Май трябваше да дойде първата жена президент, за да ни я напомни.

Вижте още в завещанието на седмицата с Елица Чупарова: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Илияна Йотова

