Попфолкпевицата Ивана: Сега съм търпелива и смирена

Няма драма в раздялата ни със Стояна, всяка пое по своя път

- Ивана, честит да е рожденият ви ден. С какви мисли се събудихте днес?

- И на рождения си ден, и всеки друг ден, първата ми мисъл е благодарност. Този мой празник вече не е равносметка какво не съм направила, а повод да съм с любимите хора и да им кажа колко ги обичам. По време на пандемията най-хубавото, което ми се случи на рождените дни бе, че "изчистих" излишното от живота си - от телефона много имена, от гардероба, всичко, което не нося, изчистих и мислите си и започнах като "нов човек". С днешна дата спрях да се обвинявам за миналото, какво не съм направила, какво е трябвало да стане, защо съм пропуснала моменти. Сега съм търпелива и смирена, с времето ми дойдоха много отговори. Ако беше преди години, със сигурност щях да направя огромни партита, с много музиканти, колеги, приятели, но днес - само с най-близките ми хора.

- Поставяте ли цели в живота си и ако не успеете да ги изпълните, натъжавате ли се?

- Поставям си различни цели, да. Разбира се, че не съм най-мъдрия човек като споделям тези изводи за себе си. Опитвам се да разпознавам чувствата си, тялото си и да не се осъждам - когато съм гневна, и смирена, минавам през всичките си състояния. Разбира се, че продължавам да се уча в движение, защото обичам работата си и искам всичко да ми се получава в момента и моята импулсивност и емоционалност пак надделяват.

- Споделете ни каква е тайната на новия ви вид - отслабнала сте, кожата ви е перфектна. Преди месец се появи информация, че сте свалили килограми с хапчета, фейк ли е това?

- Тези твърдения не са верни. В интерес на истината опитвала съм преди повече от 12 години отслабване с хапчета, но само пробвах тогава. Тялото ми веднага показа, че това, което почвам да приемам, не е за мен. Още с първата таблетка усетих това и не продължих. Тогава обаче нямаше толкова информация като сега за съдържането на различни продукти. И не знам защо хората толкова наивно и днес приемат какво ли не, с мисълта за фантастично бързо отслабване. Аз отслабнах с режим. Не го спазвам изключително строго. Опитам да слушам тялото си - ако не ми се яде месо, не ям. Дори си позволявам баница и тесто, но по мъничко. Някой беше казал, че когато ти се ядат тестени изделия, имаш нужда да се "заземиш". Понякога ходя на йога, на пилатес реформърс, а в последно време наистина не успявам да стигна до студиото. Но сутрин правя леки упражнения, разтягам се и се чувствам добре. С една топка и гирички ги правя и е супер.

- Добре, а не ви ли правят впечатление физическите корекции, които си правят младите момичета и не само във фолка, навсякъде.

- Коя съм аз да казвам на младите дали трябва да си правят корекции или не? Всеки има право да направи своите грешки, защото каквото и да кажеш на някой, ако той не се харесва, пак ще го направи. За мен всичко трябва да е в баланс. Не съм против леките неинвазивни процедури за лице и тяло. В тези случаи е важен моделът за подражание и най-вече семейството.

- А как вие се справяте с този нов тренд - всички жени да изглеждат като млади момичета?

- Когато говорим за жени в зряла възраст, които се правят на млади момичета, за мен това е гротеска. Една такава дама с тяло на възрастен човек и лице на момиче, меко казано изглежда странна. Красотата за мен не е в това да изглеждаш като на 30 години, а да изглеждаш добре, без да губиш собствените си характерни черти. Другото, което ми е важно за влизането във форма, е съня. От няколко години започнах да избирам участията и концертите си, защото преди години графикът ми беше обратен. Все по-малко са тези, в които започва да се пее в 02,00 часа през нощта. Не ми е важно колко участия ще имам за месеца, за да покажа колко съм ангажирана или търсена. За мен музиката не е състезание, тя е радост, споделяне, щастие и отдаденост.

- Но все повече музика и във вашия жанр, се прави с изкуствен интелект.

- Не мога да кажа за другите колеги, но за себе си предпочитам да работя с живи музиканти и артисти. Аз също ползвам изкуствен интелект, но не още в музиката. Предпочитам, ако имам идея да седна на клавира, за си хвана хармонията, да чуя звука на живата китара, пианото. Изкуственият интелект не може това да ми даде, винаги се различава, когато е включен, защото звучи някак идеално. Винаги съм предпочитала живото звучене, дори с малки грешки, да има малко дисонанс, да има динамика и да не е перфектно, има своя чар. Така я разбирам аз музиката.

- Имате ли запомнящ се гаф на сцената?

- Много са. Всякакви ситуации сме имали - от спиране на тока до технически проблеми, забравяла съм текст, импровизирам и се усмихвам. Дори публиката да се скъса от смях, всичко е истинско и така трябва да бъде.

- Така е. Сигурно ви радва, че ви наричат "Певицата на народа"? Кога да очакваме и от вас концерт на двете големи сцени - НДК и Арена 8888?

- Певицата на народа го измислиха журналистите. Това е огромна чест и много ме задължава. За мен означава, че хората са ме приели в живота си - и в радостите си, и в тъгите си. Концерти ще има, да е живот и здраве. Вярвам, че всяко нещо ще се случи в точния момент. Много колеги направиха мащабни концерти и много им се радвам.

- Бяхте любима певица на политика Бойко Борисов, веднъж се пошегува с вас, че имате народната любов, за която политиците само мечтаят. Бихте ли участвали активно в политиката?

- Ха-ха, аз съм любима певица на много хора, това е прекрасно, да. Но аз предпочитам да пея за всички. Иначе следя събитията в политиката, не съм безразлична и винаги гласувам.

- С какво се занимава дъщеря ви Теодора?

- Теди е моята гордост. Тя се занимава с телевизия вече от много години и е зад кадър. като завърши училище, започна да учи две специалности - кинорежисура и право. Изкара една година и го правеше заради мен. Но през първата година беше толкова физически изтощена, че си казах, че не мога да причиня това на детето си и я оставих сама да направи своя избор. Отдавна вече не искам да прехвърлям моите несбъднати амбиции върху нея. Затова я подкрепям във всичко и съм щастлива, че е добър и отговорен човек.

- Кой ви помагаше в отглеждането й?

- От първия ден до завършването на 7 клас - изцяло майка ми и баща ми. Ако на някого дължа благодарност за това какъв човек е Теодора като възпитание, като характер, това са родителите ми. Аз поех отговорността на по-късен етап, но пък в по-сложния - тийнейджърския период, когато тя дойде да живее при мен в Пловдив.

- Съвет към младите давате ли?

- Отдавна не искам да давам съвети, не само на младите, защото всеки има своя път, който трябва да изживее. Аки искате го наречете съдба. И от многото съвети и наставления, които даваме като родители, децата ни може "да се изгубят" и да не намерят собствената си принадлежност. Най-важното за мен остава да слушат сърцето си, ако ще и да правят грешки. Няма нищо лошо от това да видиш и загубите, защото май те са по-добрия учител от победите.

- В края на годината се разделихте и с колежката си - бузукарката Стояна. Парите ли или дългото съжителство бяха причините затова?

- Категорично причината не е в парите. Много се драматизира нашата раздяла. Просто към момента двете поехме по различни пътища, да опитаме. Със Стояна сме споделяли всичко - сцена, трудни, хубави моменти, личен живот, всичко. Това няма как да се забрави. Искрено се радвам на нейните успехи, знам, че и тя се радва. Много такива стъпки направиха музиканти от нейния ранг - Гъмзата, Годжи. Защо тя да няма право да опита? Може пък отново да се качим на обща голяма сцена някой ден, защото музиката събира хората.

И двете приемаме нещата със зрялост и благодарност за всичко, което сме изживяли. Тя продължава със свой бенд, аз по моя начин, това е. Обичам я като сестра, приятелка и музикант. Все пак съм и кръстница на нейния син Иван. Както се казва най-сигурното нещо в живота е промяната. Тя рано или късно с всеки се случва.

- А какво е отношението ви към женското приятелство, имало ли е предателства в живота ви?

- Аз вярвам в женските приятелства. Те могат да са силни и подкрепящи, аз имам такива жени в живота си, мога за всичко да разчитам на тях. С някои от тях съм още преди да стана популярна. Но като се замисля, предателства не съм имала - нито от жени, нито от мъже. Пазил ме е Бог сигурно. Понякога хората си казват неща, за които после съжаляват. Когато на мен ми се случи, а то е често, винаги мога да се извиня. Всички неща за мен и проблемите се решават, когато се говори за тях открито и ясно, категорично без да се мълчи, да се трупа гняв, ярост и после се чудим откъде идват болестите! А най-важното е да приемем, че не можем да се харесваме на всички, то не е и нужно.

- Вие ако не бяхте станали певица, с какво друго щяхте да се занимавате? Какви са скритите ви таланти?

- О, понаучих се на доста неща от естеството на работата ми - мога да гримирам, да правя прически. Разбира се, не съм професионалист, но ще се справя. Научих се и на организация, счетоводство, дори някои правни взаимоотношения са ми ясни.

- И коя е илюзията, с която се простихте?

- Илюзията да вярваш, че нещата могат да се случат без да направиш каквото и да е действие, само с късмет, примерно.

- В какво вярвате?

- Вярвам в Бог, Вселената. Нещо, пред което се смалявам и заставам на колене. Вярвам, че няма случайни неща и всичко, което ни се случва в живота, са уроци. Вярвам също, че когато се освободиш от очакванията, идва истинското щастие. Освен това, всеки ден е чудо, че се събуждаме, чувстваме, обичаме. Случвало ми се е, когато ми е най-тъжно да се появи нещо, което изведнъж да ме вдигне. Вярата ни прави чудеса - смирението, тишината, в която да чуеш собствената си душа. И паузата! Както в музиката, така и в живота.

Ивана Калудова е родена на 31 януари, 1970 г. в Айтос. В Свищов бъдещата звезда на сцената завършва висшето си образование, специалност търговски бизнес и посредничество, а по-късно завършва магистратура. След това се омъжва и се ражда дъщеря си Теодора. По-късно се развежда с бащата на детето си. Подписва с "Пайнер" и дълги години е избирана за певица номер 1 и певица на десетилетието. Едни от най-големите й хитове са: "Да падат дрехи и задръжки", "Шампанско и сълзи", "Ние сме номер едно", "Нещо нетипично", "Не е ваша работа" и други. През годините работи заедно с бузукарката Стояна, но в края на 2025 г. двете се разделиха.