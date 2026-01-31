Еврото е българската валута! Навсегда

От утре в България ще се плаща единствено и само в евро. И ресто ще се връща единствено и само в евро. Преходният период премина плавно и неусетно. Организацията и в публичния, и в частния сектор беше отлична и нямаше никакви съществени и системни проблеми. Естествено и съвсем очаквано не се сбъднаха фалшивите "прогнози" и предсказания на самозванци, пропагандисти, руски агенти и политически измамници за "хаос", "апокалипсис" и "катастрофа" понеже уж България не била готова и уж въвеждането било преждевременно.

За бизнеса въвеждането на еврото е голямо облекчение, за икономиката и гражданите също. Еврото - една от трите най-мощни валути в света заедно с американския долар и швейцарския франк - е и още нещо много важно. То е нашата фронтална геополитическа крепостна стена срещу опитите да бъдем извадени от Свободния свят и превърнати в сивкаво предверие на евразийщината. Еврото е българската валута! Завинаги. Или за да разберат и копейките да го кажем така - навсегда.

Слава на Бога за всичко!

(От фейсбук)