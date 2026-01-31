Радев излъга по един от най-неудобните за него въпроси - договора с "Боташ"

"Румен Радев излъга. Без колебание. По един от най-неудобните за него въпроси - договорът с Боташ".

Първо - надявам се, че вече няма колебания дали Радев е отговорен за сключването на този договор. Много коментари имаше в обратна посока - след това интервю не би трябвало да няма колебания у никого за това.

Второ - Радев каза, че България е прекратила едностранно и за една нощ договора с Газпром, че нямало азерски газ и че нямало слотове.

Всичко това, всичко, е лъжа! И е абсолютно проверима.

Първо - договорът между България и Газпром не е прекратен едностранно за една нощ и не от страна на България. Газпром РЕШИ И СПРЯ ЕДНОСТРАННО ДОСТАВКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!

Второ - АЗЕРСКИ ГАЗ ИМАШЕ! Но той покриваше 1/3 от нуждите на потреблението в страната!

Трето - от правителството бяха договорени два танкера, които доставиха газ за България в най-трудния период след прекратяване доставките от Газпром. И тези танкери доставиха газ непосредствено след падане на правителството и разпускане на НС.

Четвърто - договорът с Боташ бе сключен към момент, към който доставките и цените на газ бяха започнали да се нормализират и риска за България беше овладян!

Пето - служебните кабинети имат една основна цел - не да провеждат и променят национална политика, а да организират честни избори! Договорът с Боташ безспорно излиза от правомощията на служебните кабинети, защото е национална политика и съставлява поемане на огромен държавен ангажимент!

По думите на Радев България щяла да печели от него. Служебният му кабинет имаше повече от половин година да сключи този имагинерен договор с Унгария, за който говореше Радев. Уви, нищо такава не се случи. А и едва сега за пръв път чуваме за такава възможност.

Шесто - Радев НЕ каза, че няма да работи с Пеевски или с Борисов! В нито един момент за 50 минути интервю той не ги назова като част от олигархията.

Седмо - много настоятелно се говореше за Орбан. В положителна светлина. Орбан, който е пример за комунистическия модел в съвременна Европа - с ограничаване свободата на словото, пълен едноличен контрол над институциите, използване на държавния апарат за сплашване и репресии и обедняване на нацията.

Явно моделът на развитие и реформи ще бъде взаимстван от Русия и САЩ на Тръмп /както посочи в свой пост отреди няколко дни/ и от Унгария. Нито дума за ЕС и НАТО. Извинявам се - споменаха се западноевропейските лидери. В контекста на това, че подклаждали войната в Украйна.

Осмо - на въпроса кой е агресор не отговори. Препрати към някаква позиция от февруари 2022 - но не стана ясно каква е тя.

Девето - стана агресивен при въпрос за Николай Копринков. Същият този Николай Копринков бе негов съветник по вътрешна политика в президенството и един от най-доверените му хора. И той е единственият от основните съветници на Радев, който НЕ НАПУСКА президентската администрация. Това от своя страна силно контрастира на думите на Радев, че няма да се бърка на Йотова. Такива хора не остават случайно на подобни позиции.

И последно - през цялото време го гледам и визуалната прилика с Тодор Живков е просто удивителна.

(От фейсбук)