Част от българското нещастие и нищета днес е от онази февруарска нощ на 1945

Част от българското нещастие и нищета днес, лежи заровено в онази февруарска нощ на 1945. Застреляните в калта на Софийското гробище и крещящите за смърт пред Съдебната палата. Без милост, без дар, отвъд човешкото.
И защото винаги съм смятал, че паметта е важна, нещо от романа "Времеубежище", припомнено от приятел:
...Докато помниш, държиш миналото настрана. Като
да си запалил огън насред нощна гора. Наоколо са
наклякали демони и вълци, зверовете на миналото
стесняват кръга, но още не смеят да прекрачат.
Алегорията е проста. Докато огънят на паметта
гори, ти си господарят. Почне ли да загасва, воят
ще се усилва и зверовете ще идват все по-близо.
Глутницата на миналото.
Колкото по-малко памет, толкова повече минало.
...
Помня, за да държа миналото в миналото...
(От фейсбук)
