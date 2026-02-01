Дана Лева и Нена Еврото вече са на бунището на историята

1 февруари 2026 г. Еврото вече е националната валута на България. Миналата година руският сектор се опита да превърне своята геополитическата борба срещу неговото въвеждане в мащабна политическа кауза. "Позиционира" Радев в тази посока, ангажира цели партии ("Възраждане"), пробва да провокира жакерии по улиците и осигури излаз на провалено ретроградие от типа на Мистър Хиперинфлация Гечев и подобни из медийните студия, които да вещаят "хаос", щото "България не е готова". Смятаха, че това е умна политическа стратегия, която ще им носи устойчиви дивиденти. Тогава писах, че такава стратегия е нефелна, защото е чисто конюнктурна и ще бъде анихилирана в секундата, в която еврото бъде въведено. Няма как да се генерира трайно социално недоволство и системен протест срещу парите, с които си плащаш сметките. Просто е противоестествено.

Е, днес всичко това е факт. Дана Лева и Нена Еврото - измислените образи, с които народният гений находчиво олицетвори тази политическа стратегия - отиват безвъзвратно на бунището на историята. Това, което остава са още по-ясните очертания на руския сектор в България, в това число и свежите му попълнения, което спомага за неговата вътрешна и международна изолация. А България продължава напред по-силна и още по-интегрирана в свободния свят.

(От фейсбук)