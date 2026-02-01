ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дълго чаканото интервю на Радев сякаш пристигна с Али експрес

Рашел Леви

Румен Радев в "Панорама" Снимка: Десислава Кулелиева

След вчерашната "Панорама" останах с чувството, че това, дето всички го чакахме (кой с нетърпение, кой с омерзение), пристигна с Али експрес, честно! От тези кутии, дето упътванията са на китайски, частите са от различни комплекти, материята е еднодневка, чакането не си е заслужавало и като цяло не става за нищо.

На нещо, като му тръгне с "ала-бала," "дайте си ми парцалките" и "шарлатани такива", мащабът му е квартален, материалът - от Хоремага, а речите му ги пишат редакторите от заводската многотиражка.

В България се умира и от посредственост често, и от преяждане и от скука, и от хазарт.

А ако се роди словото или, недай, Боже, личността, ей тогава я караме без "панорами" и "бабуване", без чакане и надежди. Само с едната проклетия.

(От фейсбук)

