Борисов, Радев и всички останали

Ще видим битка за първото място между две условно центристки партии: едната - център-дясно, другата - център-ляво

В емоционален план предизборната ситуация винаги ми е напомняла минутите преди старт от Формула 1. Хиляди по трибуните тръпнат в очакване, веят се знамена, болидите ръмжат страховито, загряват гумите криволичейки, докато правят предстартовата обиколка. И всеки гледа фаворитите.

А фаворитите безспорно са двама генерали и двама мачовци - Борисов и Радев. И докато първият носи рейтинга и опита от близо 20-годишното си присъствие в политиката, Радев идва от “бокса” на “Дондуков” 2, където също натрупа политически опит и амбиции към властта, кредитиран със солиден рейтинг и пълен резервоар очаквания.

Но на пистата е новак и сега всички се питат какъв ще бъде неговият стил на каране, което се изразява в очакването за неговото политическо позициониране, предимно по оста запад-изток и ляво-дясно. Останалото е известно - борба с мафията, корупцията, за правова държава и изобщо всичко по задължителния политически конспект.

Изтъкването на Радев като един от фаворитите има своите сериозни основания. Макар и непубликувани, социологически сондажи за неговото присъствие има и те се процеждат в различни коментари, като някои дори го нареждат на първо място, но без шанс да спечели абсолютно мнозинство. И едва ли трябва да има учудени, след като преди няколко години суверенът реши, че от кризата може да го спаси екипът на Слави, и ИТН спечели изборите, а на следващите бяхме управлявани от прочутия “А” отбор на Кирил Петков и Асен Василев. И не на последно място - вярата в месията...

Тук идва основният въпрос в една предизборна кампания - кои социални групи ще бъдат основният източник на гласове, или казано иначе - към кого ще се обърнат партиите и техните лидери.

Борисов и Радев имат много общи неща. Едно от тях е типът партия. Тази на Радев също ще бъде лидерска точно като партията на Борисов. Освен генералските звания за тях победата определя цялостното им поведение и е цел №1. Но за да я постигнеш, ти трябва колкото се може по-широко ветрило от различни типове избиратели. Неслучайно ГЕРБ се определя като широка народняшка партия. Тя не е предимно градска, предимно земеделска, предимно социална или предимно интелектуална партия. Но е от всичко по малко, а някъде повече и заради това често пъти бива упреквана, че излиза от обичайните коловози било на дясното икономическо поведение, било на социалните мерки, дори за спорни популистки решения. Това е далеч по-сложно, особено когато си в управлението, отколкото да си в опозиция с много конкретни политически цели - например правотата държава и борбата с мафията, да си предимно с градски избиратели (градската десница) и от това малко гнездо да критикуваш. Защото освен издигнатата в култ съдебна реформа, трябва и да се учи в училищата, да се лекува в болниците, да се строят пътища и да се отглежда реколта.

Радев, разбира се, ще играе за победа и за нищо друго. Ето защо той ще говори на всички - и на патриоти, и на носталгици, и на русофили, и на бедни онеправдани, пенсионери, земеделци, спортни активисти и интелектуалци. За да победи Борисов, той не може да се ограничи само в една или няколко теми или социални сфери. С едно изречение - очаквам Радев да е политически всеяден и силно обтекаем. Радев няма да отиде в крайности: “Аз съм за Русия, Крим е руски, да гледаме на изток” и т.н., както си го представят някои от политическите му противници. Напротив, Радев ще продължи да твърди, че целта ни е да бъдем силен член на ЕС, но ще бъде против санкциите срещу Русия, ще подкрепя модернизацията на армията, но и ще бъде против чужди бази на наша територия, ще приеме въвеждането на еврото, но ще продължава да мрънка, че сега не му беше времето, много ще иска да имаме балансиран бюджет, но ако вземем още малко дълг, няма да е толкова страшно. И така нататък…

В този смисъл ще видим битка за първото място между две условно центристки партии - едната: център-дясно, другата - център-ляво. Едната (ГЕРБ) в тази кампания ще бъде по-умерена и по-прагматична. Другата - на Радев - по-популистка и по-агресивна. Но в неотклонното преследване на победата Радев ще обещава всичко на всички, като акцентът ще бъде в патриотичното и лявото. Да го кажа най-разбираемо - ако през януари бяхме в предизборна кампания, щеше по бяла риза и вълнена шапчица да вее байрака на леденото хоро в Калофер.

Що се отнася до “всички останали” - там въпросът е за милион евро. Защото точно те са, които ще допълнят политическия бизнес до 50+1 за създаване на управленско мнозинство. И тук, струва ми се, че предимството е на Радев. Борисов има на своя страна единствено “Ново начало”. Божа работа е как ще се развият нещата при БСП, но изборът в парламента е сигурен - Радев пред Борисов. Една ляволиберална партия като ПП под ръководството на Асен Василев е много по-близо до лявоцетристкия Радев, защото при ГЕРБ всички мостове са взривени. С русофилската “Възраждане” са от “една кръвна група”. За МЕЧ мога да се произнеса едва след като Радостин Василев се подложи на терапия за овладяване на гнева. По скромните ми прогнози се върнахме към един своеобразен лидерски двуполюсен проблем, където просто се търси балансьорът за мнозинство. И както винаги - балансьорът ще си иска своето.

Сложно е, и мен да питате, по-следващите избори с голяма вероятност ще бъдат през юли…