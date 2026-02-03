Оглеждаме се и за чужди пазари, на които да стъпим, първоначално вероятно в Румъния и Гърция

Buildex ЕООД е строителна компания, основана през 2014 г., специализирана в изграждането на обществени, административни, жилищни и бизнес сгради, жилищни и хотелски комплекси, спортни бази и болници. Изградила е над 65 обекта с обща разгъната площ над 2,7 млн. квадратни метра

- Г-н Синдраков, след като вече сме в еврозоната, как това ще промени имотния пазар в близко и в по-далечно бъдеще?

- Така, както и в останалите страни - членки на еврозоната – положително. Ако погледнем един период от 5 години оттук нататък, цените на жилищата ще се покачат поне с около 30 до 50%. Но и хората ще започнат да получават повече и ще имат много повече опции да вземат кредити на още по-изгодни лихви. И всичко това ще повлияе много благоприятно на икономиката.

Иначе на нашия пазар цените на имотите отдавна са в евро, а и в строителния бизнес беше така.

- Цените и досега се вдигнаха дори с повече от 50% за последните 5 години. Няма ли риск от ново прегряване на пазара?

- Ръстът сега със сигурност ще бъде по-здравословен. Той не е от вчера, а и занапред няма как да не се покачват, защото дори минималната работна заплата расте. При това имотите поскъпват не заради някакъв картел или нечие решение, а това е пазарна тенденция. Въпреки че сме част от Евросъюза, а вече и на еврозоната, базата на цените на имотите, а и на строителните материали у нас е все още доста ниска.

Разбира се, както във всяка държава, има райони с много скъпи имоти. Така е в някои части от столицата, така е и в още няколко големи града, но в масовия случай цените не са толкова високи.

- В бранша се твърди, че с еврото на нашия пазар ще дойдат поне няколко големи чужди строително-инвестиционни компании. Как гледате на тази перспектива?

- Като цяло гледам на този процес положително. Така се случи и след влизането ни в ЕС, и след присъединяването ни към Шенген – редица компании, които преди това не са искали да работят на нашия пазар, навлязоха на него.

Това, първо, ще даде работа на много хора. И второ – в нашия бранш вече няма да се сравняваме само помежду си, а и с фирми, които може би ще ни покажат нещо ново.

- Споменахте столицата, а вашата компания работи доста в София. Вие в кои нейни райони виждате най-голям потенциал за строителство?

- В столицата няма район, който да е безперспективен. По принцип южните квартали са доста привлекателни, центърът също. Но и много от комплексите като “Люлин”, “Надежда”, “Обеля”, “Дружба”, “Младост” също се развиват, защото имат нужда от нови жилища. В годините израстват нови поколения и ако едно семейство е живяло в “Младост”, децата му също ще искат да живеят там. И търсят нов имот в същия район.

- Не са ли твърде презастроени тези райони?

- Презастрояването, уви, е тежка тема. Дълго нямаше орган, който да налага регулация, така че нещата да се случват по правилния начин - да има големи междублокови пространства, да се урегулира паркирането. В момента общината се опитва да разшири зелената и синята зона и мисля, че ще дойде време хората да търсят имот, който непременно да има възможност за паркиране – гарантирани паркоместа или още по-добре гаражи.

Аз самият съм израснал в голям блок с над 100 апартамента и нула гаражи. Но навремето хората чакаха по 10-15 години да им дойде ред да купят кола, а сега това става мигновено и има много семейства с по две и дори с по три коли.

Нормативната уредба вече налага гарантирането на места за паркиране, но в същото време подземното строителство, каквото се изисква в по-големите жилищни сгради, оскъпява много проектите.

- А готов ли е според вас пазарът да плаща повече за това, а и за повече зелени площи и устойчиви решения?

- Със сигурност пазарът ще е готов да плаща за това.

Новите поколения не искат да живеят в градове с мръсен въздух и в райони, в които не могат да се измият улиците от натрупаните по тях коли. А в среда, която да е достатъчно устойчива и която ще остане такава в продължение на десетилетия, така че да могат и наследниците да живеят удобно. Аз затова приветствам онова, което се опитва да направи общината в София със зоните за паркиране.

- Любопитно е, че вие основавате компанията си Buildex през 2014 г. Това е точно годината, в която имотният пазар за първи път се посъвзе след случилото се през 2009 - 2010 г. Кое беше най-рисковото решение, което сте взели в първите години, и оправдано ли е било?

- Рискът беше точно този - че пазарът тъкмо започна да се възстановява. Строителството никога не е спирало напълно, но имаше значително по-малко клиенти в сравнение със сега.

Ние се развивахме много постепенно, постоянно имаше някакви спънки и трудности, но визията ми за бъдещето ме е карала винаги да бутам напред, колкото и да е трудно. И вече сме изградили над 2 млн. квадратни метра разгъната застроена площ жилища

- Когато има имотен бум, както беше през последните 2-3 години, може би е лесно една строителна компания да се развива. Но как се постига растеж, когато нещата се обърнат?

- Аз бих попитал колко от тези компании, които са сега на пазара, изобщо ще останат, когато нещата утихнат. Защото в момента е пренаселено от множество малки и средни фирми, големите не са чак толкова много. Малките са страшно много - знайни и незнайни. Много хора станаха “инвеститори”, защото установиха, че има търсене.

А строителството е твърде дълъг процес, който започва още от планирането. Ние още когато се снабдяваме с един парцел, какъвто и да е капацитетът му, не гледаме да го изпълним докрай. Стремим се да оставим пространство и сградата да е по-скоро функционална, отколкото гигантска.

Идеята е да оставим емблематични сгради, които и след десетилетия да изглеждат хубави. Разбира се, в момента всичко се продава – хубаво, лошо, средно.

- С каква цел създадохте Buildex Invest?

- До този момент се занимавахме само и единствено със строителство по поръчка на инвеститори. Идва при нас инвеститор или собственик на парцел, носи си неговия проект и ни го възлага. Може понякога да сме предлагали варианти примерно за подмяна на един материал с друг, за по-добра визия, но нищо повече.

Buildex Invest е нещо повече – позволява ни да инвестираме в свои собствени емблематични сгради от най-висок клас.

- А защо решихте и да произвеждате собствени фасади, дограми и други елементи – искате да имате контрол върху качеството или просто да сте независими?

- Двете неща са свързани, а и са свързани със създаването на инвестиционната ни компания.

Нашето производство го пускаме към края на месеца, като ще предлагаме абсолютно всички видове вентилируеми фасади, стъклени фасади, дограми, парапети, перголи и др.

Парили сме се много през годините от некачествена продукция. В ситуация на имотен бум някои хора взеха много дини под една мишница. Няма как капацитетът за производство да се удвои и утрои и качеството да не падне.Ние искаме за нашите собствени проекти да сме спокойни, че всичко ще стане перфектно.

Другата причина е, че искаме да предложим на пазара качествен продукт. През последните двайсетина години обичайният външен вид на жилищните сгради беше мазилката със стандартна топлоизолация и тук-там някакъв елемент, колкото да се отличава сградата от останалите в района.

Тенденцията вече е да има изцяло нови фасади които дишат и които имат различен външен вид. Ще правим това първо за нашите сгради, а след това и за външни клиенти.

Оглеждаме се и за чужди пазари, на които да стъпим, първоначално вероятно в Румъния и Гърция, а след това и в други страни в ЕС.

- А как се справяте с кадрите? Всички се оплакват от тоталната липса на работници.

- На нас това ни е най-голямата сила. Имаме над 1000 служители и текучеството е не по-голямо от 1 процент.

- А как си представяте Buildex след 10 години?

- Със сигурност като много по-развита компания. Надявам се на доста добро позициониране на целия европейски пазар с име, което да е емблема и еталон за високо качество.