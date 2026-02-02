Къде са 7,7 милиарда лева? Дълбоко скрити?

Откакто в средата на 2025 г. излезе положителният конвергентен доклад на ЕЦБ за приемане на България в еврозоната, до момента, в който левовете и стотинките вече не са платежно средство, в банките у нас влязоха допълнително над 23 млрд. лева. Само в последните дни на декември хората внесоха към 1 милиард в трезорите.

И представете си - все още има към 7,7 млрд. лева, които са някъде по домовете на българите, но те не бързат да се разделят с тях.



Това може да има две логични обяснения. Едното е, че хората някак са спокойни, защото знаят, че до края на юни могат да обменят тези левове без такса в която и да е банка, а в БНБ - и след това.

Другото обяснение е, че тези пари са скрити толкова дълбоко, че самите им притежатели не могат да се сетят къде. Или че няма как да докажат произхода им и още умуват какво да ги правят.

Но при всички случаи митът за бедността на българина рухна, както и очакванията за катаклизми при смяната на валутата. Май от години не бяхме виждали нещо у нас да е минало по-безпроблемно от въвеждането на еврото.

