Чък Фийни не е създал добавена стойност, а система за печалба

Из мрежата броди историята на американския милиардер Чък Фийни, който дарил приживе всичките си 8 милиарда долара за благотворителни каузи.

Сиромахомилите изпадат в екстаз, защото той носел часовник за 15 долара, никога не купил жилище, а живеел само под наем, карал евтина стара кола, никога не летял в бизнес класа, защото в икономична също пристигал до същото място.

Коментарите са изцяло в преклонение към великия човек, открил, че богатството няма смисъл, ако не го дадеш изцяло на някого, който няма богатство.

Е - повдига ми се от тази история.

Защо ли?

Защото съвсем „случайно" в одата за неговото дарителство е пропуснат фактът, че Чък Фийни е баща на пет деца, но те трябвало да живеят по правилата на задължителното лишаване от всичко, което богатите хора осигуряват на децата си: не златна лъжичка, не глезотии по яхти, а солидно образование и познание с което да продължат доброто дело на баща си.

И петте деца са от първата му съпруга, която вероятно не е издържала на свръх морала на своя съпруг и си тръгва. И втората също не издържала.

Иронията е в това, че цялото богатство на Фийни се обляга на 100% на потребителската култура на другите. Ако приемем, че всеки в света иска да се държи като него, той не би събрал и 1000 долара, просто защото всеки долар приход е зависел от желанието на милиони хора да потребяват.

Какъв е бизнесът на Фийни?

През 1960 година той основана Duty Free Shoppers (DFS) с партьора си Робърт Милър. Концепцията е продажба на луксозни стоки без мита и данъци, продавани основно на международни летища и duty free туристически дестинации.

За да гарантира устойчивостта на успеха си, Фийни влиза под контрола и управлението на LVMH - истински мощният двигател на този бизнес.

Фийни не е създал абсолютно нищо с добавена стойност, освен система за печелене от тези, които са склонни да плащат. А после още по-мощен от него двигател в същата сфера гарантира, че бизнесът му ще върви.

В Англия взех интервю от директорката на елитно частно училище, чиято годишна такса е по-голяма от средно висока годишна заплата на Острова. Всеки от учениците обаче задължително всяко лято пътува до държава от третия свят – първоначално поне с един родител, за да разбере лично за какво разминаване в стандартите на живот става дума. След като навършат 16 години, учениците са длъжни да участват в кампании в които работят някъде в тези най-бедни държави и родителите плащат не само за пътуването, но и за престоя – доброволният труд на тийнейджърите всъщност е заплатен на местната общност от страна на онези, които имат парите.

Математически, ако Чък Фийни беше купил дом, хубава кола, приятен на вид часовник и ако беше обиколил света с петте си деца и им беше показвал лично безценни места, свързани с история, култура, наследство, ако беше плащал за участие на децата му в благотворителни кампании в държави с много бедно население, това щеше да коства около 0,1% от цялото му имущество. Цялата сума, която би дал, е толкова пренебрежимо малка спрямо общото, че пак нищо не го е спирало да дарява колкото му сърце иска.

Той би могъл да даде на децата си образование, което да им помогне да развият със замах неговия бизнес, да го направят още по-успешен и да продължат дарителската политика, при предварително заложени условия, да следват важните за техния баща каузи.

Раздаването на пари за сметка на семейството прави Фийни лош баща. Няма педагогика в това да демонстрираш пред децата си, че те са толкова незначителни, че дори не си струва да ги направиш част от своето дело.

И понеже всички, които се прекланят пред дарителска страст на Фийни се умиляват от мисълта колко е важно да не се възползваш от лично изкараните средства, хайде да видим какво правят с парите си милиардерите, които живеят в луксозни имоти, возят се в свръх скъпи коли, яхти и частни самолети:

- Уорън Бъфет е сред най-големите в историята филантропски фигури. До този момент той е дарил около 60 млрд. долара за значими каузи. Баща е на три деца, те са с отлично образование и помагат във филантропските каузи на баща си. Никога не са били замесени в скандал или друга проява, която да развълнува жълто-кафявите медии.

- Бил и Мелинда Гейтс са дали около 60 млрд. долара до момента, а Бил Гейтс прехвърля на фондацията на Мелинда 7,9 млрд. долара за нейните проекти. Трите им деца живеят нормален и тих живот, всички са с отлично образование.

- Маккензи Скот е известна с филантропията си, дарила е над 26 млрд. долара от 2019 г. насам, а само през 2025 г. е дарила 7,1 млрд. долара за образование, жилища и подкрепа на групи, застрашени от социално изключване. Майка е на четири деца, нито едно не е известно на медиите.

- Майкъл Блумбърг дарява над 17 млрд. долара за здраве, образование, борбата с тютюнопушенето (у нас няма как да е популярен с последното). Неговата дъщеря не живее под прожекторите.

- Марк Зукърбърг – около 5 млрд. долара в научни, образователни и здравни проекти.

Останалите дарители са по-скромни – с по около 4 млрд. за конкретни каузи.

- Бил Гейтс ще дари 99% от цялото си богатство за благотворителност до 2045 г. и сумата ще е около 200 млрд. долара.

Всеки българин, който има дете знае, че дава мило и драго детето му да се изучи, да получи шанс, да намери перспективи. И сега са чудя: така, както всички ахкат и охкат колко изключително велик е Чък Фийни, защото носел часовник за 15 долара и винаги живял под наем, какво ли мислят за това, че дори петте му деца са били по-малко ценни от това да раздава парите си?

Фондацията на Фийни престава да съществува, когато парите стигат на нула. Нито едно от петте му деца не е посветено в неговата кауза, за да продължи делото му.

