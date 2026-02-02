ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България е успяла да задържи дефицита до 6,8 млрд....

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22212120 www.24chasa.bg

Дара не е проблемът

Рут Колева

7396
Дара по време на националната селекция за Евровизия по БНТ

Дара не е проблемът.

Дара е просто най-удобната мишена.

Тя лично е напълно невинна в цялата тази ситуация. Това, което виждаме като „обществена реакция", всъщност е болест на социума. И най-малкото е отвратително, защото става дума за млада жена, която реално нищо лошо не е направила.

Да - очевидно има проблем.

Но когато има проблем, той се адресира директно, а не се излива омраза върху артиста - най-лесния и най-видим субпродукт на една счупена система.

Система, управлявана от остарели модели на музикални компании, които от години държат статуквото, не искат реална промяна и действат задкулисно, но почти винаги остават извън обсега на обществената критика.

И нещо важно, което удобно се пропуска:

грешките на музикални продуценти и лейбъли не задължително са грешки на артистите.

Хейтът не е позиция, а липса на аргументи.

А изкарването на една певица виновна за всичко е просто грозно.

Ако искаме промяна - тя не минава през линч.

Минава през ясно назоваване на механизмите, които не работят...дори когато това е неудобно.

И накрая - пожелавам на Дара късмет и сила.

Надявам се това участие да я откъсне от тази счупена система, а не да я закотви в нея.

И да ѝ отвори нови врати, извън местните комплекси, дребнавост и цикли на самоунищожение.

(От фейсбук)

Дара по време на националната селекция за Евровизия по БНТ

Дара не е проблемът. Дара е просто най-удобната мишена. Тя лично е напълно невинна в цялата тази ситуация. Това, което...

Публикувахте от Ruth Koleva в Понеделник, 2 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)