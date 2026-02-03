Само в "24 часа" на 3 февруари: В 1-и клас ще се учи как се общува с непознати, в 6-и – за контрацепция

Само в "24 часа" на 3 февруари четете:
В 1-и клас ще се учи как се общува с непознати, в 6-и – за контрацепция. Концепция на здравното министерство по здравно образование задава теми за децата от 1-и до 10-и клас - сред тях са хигиена, родителство, приятелство, емоционална интелигентност, алкохол и наркотици
Лековерие, жажда за бързи пари или измама – как на 217 души изчезнаха 3,6 млн., внасяни за високи лихви
Призрак броди из България. Но само Радев го знае какъв е - анализ на Валери Найденов
Има ад на Земята - окачват опозиционери като "мъртви риби" в затвор за мъчения на Мадуро
TikTok в САЩ вече е американски. Смени алгоритъма и го обвиниха, че е "държавно контролирана медия"
Новите коли на газ в Европа изчезват след 5 години
Фотоволтаични "дървета" правят енергия и пазят горите
Екстремно студените зими - парадоксът на глобалното затопляне
Вижте първите страници на "24 часа" от 3 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.