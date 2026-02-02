За пиратите и партньорската помощ

20 години държавата се бори с пиратските сайтове с променлив успех. Свалиха няколко от т. нар. дребни риби, но големите играчи оставаха недосегаеми.

Допреди 5 дни, когато партньорските служби от САЩ и Европол удариха едно рамо. А американците дори казаха, че акцията е след заповед на техен съд. Те помогнали и с доказателства, имало и данни за пране на пари.

Засега обаче разследването остава у нас. Тримата обвинени пък са погнати само за нарушаване на авторското право.

Сега ще чакаме пак големият брат да даде и доказателствата за прането на пари. Там това престъпление го доказват - на брифинга за акцията бе споменат българин, който контактувал с обвинените. Сега той лежи 12 години в затвора там точно за пране на пари.

Разбира се, прането на пари го доказват и у нас. Точно такава е и присъдата на Евелин Банев - Брендо, по делото у нас. Обаче се оказа, че зад решетките се е поправил и шефът на затвора неочаквано поиска да го пуснат предсрочно.

Пиратските сайтове са едно, фигури като Брендо - съвсем друго. Но както се вижда, изненади винаги са възможни.

