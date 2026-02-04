Мариана Попова: Конкурсът за "Евровизия" бе глупаво и неграмотно харчене на пари

Никой не говори за организирания вот - как прекрасно, но неизвестно момиче като Мона изпреварва звездите в този бизнес, пита певицата

- Какво мислите за създалата се ситуация около избора на глас, който да представя България на "Евровизия"?

- Нищо ново под слънцето. Това мисля. Всеки път, когато участваме на "Евровизия" се случват точно такива неща – особено, когато има конкурсен характер. Хората да решат, пък журито да реши, пък не знам кой да реши...Това според мен е глупаво и неграмотно. След толкова години трябва да ни е ясно, че има достатъчно компетентни хора, които могат да се съберат, да решат кой да ни представи и да се избегне цялата тази полемика и да се избира песен. Да се харчат излишни пари за правене на някакви "евтини" продукцийки по БНТ, които не носят нищо нито на публиката, нито на участниците. Просто този бюджет може да се използва за едно хубаво турне в Европа, за да се популяризира българската песен и хората от Европа да добият някаква представа, евентуално да им станем симпатични и да гласуват за нас на голямата "Евровизия".

- Значи не харесвате начина, по който се случи изборът на български изпълнител?

- За мен това бяха безсмислено изхарчени пари. Събрани утвърдени артисти, да се измъчват на лоша картина и на лош звук в нелоялна конкуренция и с някакъв нереален вот. Това не е нормално.

- Но нали имаше първоначална селекция?

- И първоначалната селекция, която ни обясняват, че е през платформи, не е реална. Няма алгоритъм, по който чисто нов артист, млад, който никой не го познава, побеждава Фики, Михаела Филева, Дара Екимова и ги изхвърля от състезанието на първия лайф. Никой не говори за този организиран вот. Никой не попита как едно прекрасно момиче - Мона, тя е много симпатична, много добре пее, много сладка, нежна и мила, но аз питам как един напълно неизвестен изпълнител, който никой не разпознава, изпреварва хора, които пеят от години и са звезди в България.

- От журито единствено Тони Димитрова направи един критичен коментар и той бе към изпълнението на Мона, след което събра целия хейт на социалните мрежи. Вие я защитихте...

- Защитих Тони, без да имам нищо против никого и не искам да ме разбират погрешно. Но питам за вота. В мрежите излязоха някакви снимки с някакви резултати, които БНТ опровергаха, че не са истина, но според тези резултати Мона печели. По кой алгоритъм? Аз не вярвам на това. Това е организиран вот, което също е нечестно.

- А Вие като артист, който толкова години е на музикалната сцена, минал е през "Евровизия", мислите ли, че имената, които бяха избрани за първоначалната селекция, са правилните?

- Не мисля, разбира се. Това по-скоро е някакъв експеримент. Човекът, който е настоявал, че това са хората, според мен е Саня Армутлиева. Има обаче достатъчно хора, които се занимават с представянето на артистите, защо не попитаха и тях? За някои от участниците в селекцията съм съгласна, разбира се. Керана и космонавтите си имат общност, която ги подкрепя. За "Молец" съм склонна да се съглася, защото имат много голяма аудитория. За Фики, за Роксана – също. Но имаше имена, които не съм чувала през живота си. И ако критерият трябваше да бъде колко са популярни артистите, къде са певците, които заливат интернет и пълнят залите? Къде е Азис в тази селекция, къде е Любо Киров, къде са Галена, Преслава? Мисля, че това е нелепо.

- Защо вие, за разлика от много други артисти, не се притеснявате да коментирате обективно ситуацията?

- Аз съм пряко засегната от Евровизия и винаги съм била. Всеки път, когато се стигне до нашето представяне, всеки път преживявам и всеки път е свързано с жестоки несправедливости и глупости, и просто не разбирам защо е така. По регламент, по библия на "Евровизия" имаме пълното право директно да излъчим изпълнител, да се избере песен от компетентни хора и за не забъркваме българския народ във всичко това, за да си измием ръцете от собствената си некадърност. Не се прави така. Защото в момента страдат Дара, най-много от цялата работа, след нея Михаела Маринова, и след тях много други. Защото никой не е щастлив от това, което се случи. А ние трябва да сме позитивни, да отидем щастливи и усмихнати на "Евровизия". То вече всичко се съсипа. По-добре да не ходи никой.

- Дара също сподели по телевизията, че е загубила желание да участва... Според Вас всичко, което се случи по БНТ, някаква PR стратегия ли беше,1 или нещо друго?

- Да, хората си показаха новите песни, журито си разказа къде какви предстоящи концерти и представления има, всеки си употреби участието по телевизията за рекламна платформа, но не знам каква беше целта. Бих призовала колегите на следващи селекции да не се съгласяват на такива глупости. Смешно е, не може утвърдени артисти да ги сложат да се състезават за вота на публиката, който не бил вот на публиката, а вотът на най-голямата фамилия. Ние сме в 2026 година. Хората правят шоубизнес. Ние правим глупости. И лошото е, че се смачкват таланти. Хората бяха жестоко объркани какво точно правят там. И затова Керана изпя и тази песен. "Ще бъда кратка – не искам да съм тук и да участвам в това."

Не може цял живот да живеем в позитивни лицемерни взаимоотношения. Не може. Истината трябва бъде назовавана. И някой трябва да се извини на всички за цялата тази нелепост. Който е сгафил, да си каже.