Ще заякнат ли агентите на ДАНС с походи на Витоша? (Инфографика)

Задължителните мероприятия били само за аналитиците, спецзвената тренирали като колегите си по света

Контраразузнавач: Не всички са "тюлени"! Някои работят с главите си

Походите за поддържане на добра спортна форма и сплотяване на колектива в ДАНС предизвикаха коктейл от солени шеги и за часове станаха централна тема във всички медии и социални мрежи. Зевзеци не издържаха на апетитната "плячка" и дни наред като гейзери бълваха свежи майтапи за агентите.

В дъното на всичко бе една странна инструкция за реда за поддържане на физическата форма. И до днес така и никой не разбра защо нещо толкова банално трябва да бъде публикувано за обсъждане в правителствения портал.

В подобни случаи повечето институции и фирми решават, че е необходим тиймбилдинг сред природата, и без много шум го правят.

Който може - тръгва да се сплотява с колегите, който не е в състояние да изостави служебните си задължения - остава на работното си място.

Най-важният аргумент в мотивите на ДАНС за въвеждането на походите е да се премахне индивидуалната форма на физическата подготовка на служителите. Причината е, че досега те трябвало да тренират не по-малко от 2 часа седмично в работно време и един в извънработно. Но тъй като правилото не се спазвало, се наложило да се създаде нова инструкция за обща и специализирана подготовка. Фокусът при първата са пешеходните походи, като "очакваният резултат е да се оптимизира редът за провеждане на физическа подготовка в агенцията".

Зевзеци от армията шеговито отбелязаха в неформални разговори, че при тях тези прийоми се практикуват от години и че контраразузнаването "срещу тях да тича, няма как да ги стигне".

Според различни информации част от бойната подготовка в армията предвижда всеки месец военните да изминават 30-40 км в рамките на 8-10 часа преход. Като на всеки 50-ина минути е предвидена 10-минутна почивка. Най-често това са приятни излети, които завършават със заслужен отдих в хотел и неизбежна почерпка. След веселбата за сплотяване на колектива на другата сутрин всички слизат обратно и се качват по автобусите.

Макар че зададохме писмени въпроси към ДАНС с молба за повече разяснения около бъдещите походи, до редакционното приключване на броя нямаше отговор.

Затова се наложи да разработим различни варианти, за да установим при кой от тях спортната форма може да се оптимизира най-ефективно. Макар и за един ден месечно.

Ако приемем, че агентите ще ходят с умерено темпо, както в армията, тогава контраразузнавачите ще изминават по около 5 км за един час. Тоест 8-часовият преход ще е приблизително 40 км, вероятно с отиването и връщането, тъй като при ДАНС е уточнено, че тиймбилдингът ще е в рамките само на един ден.

При това положение всеки служител, който тежи в диапазона 70-80 кг, би изгорил между 2000 и 2800 калории.

Броят зависи от теглото, метаболизма, сложността на терена. По-пълничките агенти ще усетят натоварването.

При втория сценарий, ако приемем, че контраразузнавачите са добре тренирани, вероятно като група ще могат да се доближат до най-слабо представилия се състезател на софийския маратон. На 12 октомври 2025 г. той пробяга класическата дистанция от 42 км за 5 часа и 30 минути.

И тъй като ръководството на ДАНС очевидно има сериозни основания да вземе енергични мерки за подобряване на спортната форма, коректността изисква да снижим критериите. Затова ще намалим разстоянието - не 42 км, както е при маратона, а примерно на 40 км, и ще увеличим времетраенето с един час - до 6 часа и 30 минути. При това положение служителите с тегло между 70 и 80 кг ще изразходят 2 700-2 800 калории. Разбира се, отново всичко зависи от индивидуалните особености. ДАНС СНИМКА: АРХИВ

И тъй като засега почерпки не се споменават в инструкцията, контраразузнавачите имат всички шансове да направят една добра тренировка и да наситят организма с достатъчно кислород, което все пак е някакво начало, за да се провокира любов към спорта и движението.

Такава ли е целта на бъдещите преходи и как целият този всенароден присмех се отрази на служителите в ДАНС? "Колегите, които трябва да провеждат специализирана подготовка, стриктно я спазват - обясни пред "24 часа - 168 истории" дългогодишен контраразузнавач, пожелал да остане анонимен. - В това отношение те не отстъпват на хората в аналогични звена в Европа.

Между другото, ние имаме участници на софийския маратон, но те никога не са се афиширали. Освен това не за всеки е необходима такава топформа." Според него в ДАНС много хора са част от отдели, в които най-важното е да имат аналитични качества, бърз ум и отлична памет: "Истината е, че те са претоварени, нямат никакво време за спорт преди или след работно време и заради това бе създадена инструкцията - все пак да им се осигури известно движение, да излязат сред природата и доколкото е възможно да си починат и да им се "проветрят" главите." Според него в миналото също са се правели опити за походи, но идеята не срещала кой знае какво одобрение сред колектива.

"Най-неприятното при тези излети, когато сте на път, е, че някой ти се обажда и по спешност трябва да тръгнеш обратно", обясни служителят.

На въпроса как при това положение се отразяват нестихващите шеги за "трудноподвижните" и "закръглени" контраразузнавачи, той отговори, че с колегите му не заслужават подобни подигравки: "По цял ден се прави почти невъзможното - от нищо нещо и накрая трябва да се оправдаваме, че не сме като американските "тюлени". Да, не сме, защото много служители работят предимно с главите си."

Как обаче се подготвят физически специализираните звена в аналогичните спецслужби по света?

Примерно във ФБР всеки агент трябва да е в състояние да направи минимум 3 набирания, спринт от 300 м в рамките на 52 секунди, след което 2,4 км - под 12,24 минути, 30 - 32 лицеви опори за минута без прекъсване, над 30 коремни преси в рамките на 60 секунди.

За разлика от тях в руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) са необходими 25 набирания, 3 км бягане за под 10,30 минути, над 90 лицеви опори, над 90 коремни преси и няколко рунда спаринг срещу опитни инструктори по ръкопашен бой.

В израелското контраразузнаване "Шин Бет" имат друга стратегия - там могат да работят само хора със солиден боен опит, преминали през израелската армия. Заедно с останалите тренировки те започват и интензивно обучение по стрелба под високо напрежение.

В британската служба MI5 акцентът се поставя върху добрата физическа форма, за да могат агентите без проблем да следват обекта в продължение на часове, без той да ги забележи.

В немското контраразузнаване са избрали друг подход. Известно е, че там се държи на върховата физическа форма, която е валидна и за полицаите. Приоритетни при тях са издръжливостта при бягане и общата кондиция.

За разлика от тях френските им колеги трябва да са работили в полицията или жандармерията, за да могат да кандидатстват в службите по вътрешна сигурност. Причината е, че предимно те са в състояние да покрият високите изисквания при натоварвания и стрелби.

С въведените сега задължителни походи агентите в ДАНС може би ще се доближат до физическата форма на колегите си по света.